San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- Una fuga de agua potable en avenida Río Moctezuma, a la altura del número 260 y cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), sigue sin resolverse.

Un trabajador de la zona la relaciona con una disputa de unos 15 años por un terreno particular bajo el cual pasan tuberías de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

A lo largo de los años se han hecho intervenciones para reparar la fuga, pero ninguna ha sido definitiva, según un trabajador de la zona. rotativo.com.mx

El trabajador afirmó que el problema continúa pese a los reportes presentados, y que genera inconformidad entre quienes laboran y transitan por ese tramo.

Explicó que el conflicto comenzó hace aproximadamente 15 años, cuando se habría intentado usar parte del predio para abrir una calle. Según su relato, el propietario presentó documentos para acreditar la extensión de su terreno y después cerró el paso.

Un trabajador de la zona cuestionó que el agua se desperdicie sin que pueda aprovecharse, por temor a sanciones si se usa sin autorización de la JAPAM. rotativo.com.mx

Bajo esa superficie permanecen tuberías de la JAPAM y cableado que, de acuerdo con el trabajador, limitan la posibilidad de construir en el inmueble.

Dijo que a lo largo de los años se han hecho intervenciones para reparar la fuga, pero que ninguna ha sido definitiva. En algunas de ellas, aseguró, se ofreció retirar o reubicar las instalaciones que cruzan el terreno, un compromiso que hasta ahora no se ha cumplido.

Se ha planteado recolectar el agua con pipas, pero existe el temor de recibir sanciones por usarla sin autorización de la JAPAM, señaló el trabajador. rotativo.com.mx

Añadió que el propietario y otras personas han presentado reportes ante las instancias correspondientes sin obtener una solución que ponga fin a las filtraciones y resuelva el conflicto de fondo.

El trabajador también cuestionó que el agua se desperdicie sin que pueda aprovecharse. Señaló que se ha planteado recolectarla con pipas, pero que existe el temor de recibir sanciones por usarla sin autorización de la JAPAM. Lo considera contradictorio.

Un trabajador relaciona la fuga con una disputa de unos 15 años por un terreno particular bajo el cual pasan tuberías de la JAPAM. rotativo.com.mx

Afirmó, además, que la entonces presidenta municipal Jacaranda López Salas ofreció buscar una alternativa para cambiar el terreno por otro, y que el compromiso no se concretó antes de que terminara su administración.

La zona ya había registrado fallas en su red hidráulica. En marzo de 2025, la JAPAM informó la reparación de una fuga en una tubería de 14 pulgadas frente al Parque Las Garzas, línea descrita entonces con más de cuatro décadas de antigüedad.