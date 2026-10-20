Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 2026 se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con la participación de 26 universidades de Hidalgo, Querétaro y Michoacán, informó el secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.

Uno de los objetivos principales del encuentro será la colaboración entre instituciones educativas, gobierno y sociedad, señaló el funcionario.

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río será nuevamente sede.

El congreso pretende ampliar la participación de estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos interesados en el cuidado del medio ambiente.

“Esto demuestra que cuando trabajamos de manera coordinada podemos ampliar el alcance de la educación ambiental y llevarla a más jóvenes y comunidades”, expresó Del Prete.

El programa de este año incluye conferencias magistrales, talleres y actividades culturales.

Entre los temas que se abordarán figuran energías renovables, economía circular y restauración de ecosistemas.

El propósito, indicó el secretario, es impulsar una política pública de educación ambiental para la sustentabilidad.