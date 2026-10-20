Congreso EAS 2026 reunirá a 26 universidades en San Juan del Río

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que el encuentro buscará impulsar una política pública de educación ambiental.

Cinco personas posan frente a una lona con el texto “Congreso Ambiental EAS” y los logotipos de Gobierno de Querétaro y Sedesu
  • El congreso se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 20, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 2026 se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con la participación de 26 universidades de Hidalgo, Querétaro y Michoacán, informó el secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.

Uno de los objetivos principales del encuentro será la colaboración entre instituciones educativas, gobierno y sociedad, señaló el funcionario.

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río será nuevamente sede.

El congreso pretende ampliar la participación de estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos interesados en el cuidado del medio ambiente.

“Esto demuestra que cuando trabajamos de manera coordinada podemos ampliar el alcance de la educación ambiental y llevarla a más jóvenes y comunidades”, expresó Del Prete.

El programa de este año incluye conferencias magistrales, talleres y actividades culturales.

Entre los temas que se abordarán figuran energías renovables, economía circular y restauración de ecosistemas.

El propósito, indicó el secretario, es impulsar una política pública de educación ambiental para la sustentabilidad.

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