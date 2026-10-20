Querétaro: Del Prete pide verificar agua de centros de datos

El secretario de Desarrollo Sustentable respondió a ambientalistas que piden frenar la llegada de nuevas empresas del sector; las compañías deberán demostrar cuánta agua consumen.

Dos hombres con saco frente a un fondo con logotipos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la UT San Juan del Río

Los 14 centros de datos de Querétaro generan alrededor de 100 empleos cada uno.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 20, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, aseguró que algunos centros de datos consumen menos agua que un edificio de oficinas y pidió verificar la información que circula sobre el consumo de estas instalaciones en Querétaro.

Habló después de que ambientalistas solicitaron frenar la llegada de nuevas empresas del sector por los posibles efectos sobre los recursos hídricos.

Del Prete explicó que algunas versiones describen a estas instalaciones como grandes consumidoras de agua. Dijo que cada caso debe analizarse con información técnica.

“Yo les puedo decir que de los data centers que yo he conocido, el consumo de agua a veces es menor que el de un edificio de oficinas”, afirmó.

En Querétaro operan 14 centros de datos, y cada uno genera alrededor de 100 empleos.

El funcionario indicó que las empresas deberán demostrar sus niveles de consumo de agua. Precisó que el agua que utilizan es industrial, no urbana.

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