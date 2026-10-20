Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, aseguró que algunos centros de datos consumen menos agua que un edificio de oficinas y pidió verificar la información que circula sobre el consumo de estas instalaciones en Querétaro.

Habló después de que ambientalistas solicitaron frenar la llegada de nuevas empresas del sector por los posibles efectos sobre los recursos hídricos.

Del Prete explicó que algunas versiones describen a estas instalaciones como grandes consumidoras de agua. Dijo que cada caso debe analizarse con información técnica.

“Yo les puedo decir que de los data centers que yo he conocido, el consumo de agua a veces es menor que el de un edificio de oficinas”, afirmó.

En Querétaro operan 14 centros de datos, y cada uno genera alrededor de 100 empleos.

El funcionario indicó que las empresas deberán demostrar sus niveles de consumo de agua. Precisó que el agua que utilizan es industrial, no urbana.