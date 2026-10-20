Gobernador de Querétaro verá a Sheinbaum por vivienda y trámites

La reunión con la presidenta y otros gobernadores será a las 12:00 horas y Kuri aún desconoce los detalles de la agenda.

Composición de dos fotografías en la que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hablan desde sus respectivos podios, antes de la reunión sobre proyectos de vivienda.

El gobernador Mauricio Kuri González se reunirá el 21 de octubre con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otros mandatarios estatales para abordar la tramitología y los proyectos de vivienda con Infonavit.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 20, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que el 21 de octubre se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con otros mandatarios estatales para abordar la tramitología y los proyectos de vivienda.

El encuentro está programado para las 12:00 horas, aunque el mandatario estatal indicó que todavía desconoce los detalles específicos de la agenda.

“Sí, sí estaremos mañana a las 12 del día con la presidenta, a ver qué se pasa por los temas; tengo entendido que de la vivienda que se quiere hacer con Infonavit, hasta ahí tengo el dato”, declaró Kuri.

Kuri consideró poco probable que la reunión deje espacio para otros asuntos particulares de Querétaro, debido a la participación de los gobernadores: “No creo que nos dé tiempo, porque van a estar todos los gobernadores y estarían nada más viendo qué es lo que se ofrece la presidenta”, comentó.

Respecto a los proyectos habitacionales, el gobernador recordó que en San Juan del Río ya se construyeron 120 viviendas.

Añadió que existen planes para ampliar la oferta en otros municipios del estado.

gobierno claudia sheinbaum mauricio kuri

Reciente

Hierbas medicinales secas alrededor de un mortero blanco con su mano
San Juan del Río

Foro de herbolaria y medicina holística en San Juan del Río

El encuentro será el 5 de noviembre en el Portal del Diezmo, con seis ponencias, tres talleres y unos 20 stands de productores locales.

Dos hombres con saco frente a un fondo con logotipos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la UT San Juan del Río
Querétaro

Querétaro: Del Prete pide verificar agua de centros de datos

El secretario de Desarrollo Sustentable respondió a ambientalistas que piden frenar la llegada de nuevas empresas del sector; las compañías deberán demostrar cuánta agua consumen.

Cinco personas posan frente a una lona con el texto “Congreso Ambiental EAS” y los logotipos de Gobierno de Querétaro y Sedesu
Querétaro

Congreso EAS 2026 reunirá a 26 universidades en San Juan del Río

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que el encuentro buscará impulsar una política pública de educación ambiental.

Hombre con chamarra café habla en un podio con escudo institucional durante declaraciones sobre la elección de Rectoría y el presupuesto de la UAQ en Querétaro.
Querétaro

Silvia Amaya recibe felicitación de Kuri por triunfo en la UAQ

El gobernador destacó que la rectora ha sabido crear puentes de comunicación y defender la autonomía universitaria; el presupuesto se hablará en los próximos días.