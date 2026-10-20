Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que el 21 de octubre se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con otros mandatarios estatales para abordar la tramitología y los proyectos de vivienda.

El encuentro está programado para las 12:00 horas, aunque el mandatario estatal indicó que todavía desconoce los detalles específicos de la agenda.

“Sí, sí estaremos mañana a las 12 del día con la presidenta, a ver qué se pasa por los temas; tengo entendido que de la vivienda que se quiere hacer con Infonavit, hasta ahí tengo el dato”, declaró Kuri.

Kuri consideró poco probable que la reunión deje espacio para otros asuntos particulares de Querétaro, debido a la participación de los gobernadores: “No creo que nos dé tiempo, porque van a estar todos los gobernadores y estarían nada más viendo qué es lo que se ofrece la presidenta”, comentó.

Respecto a los proyectos habitacionales, el gobernador recordó que en San Juan del Río ya se construyeron 120 viviendas.

Añadió que existen planes para ampliar la oferta en otros municipios del estado.