Silvia Amaya recibe felicitación de Kuri por triunfo en la UAQ

El gobernador destacó que la rectora ha sabido crear puentes de comunicación y defender la autonomía universitaria; el presupuesto se hablará en los próximos días.

Hombre con chamarra café habla en un podio con escudo institucional durante declaraciones sobre la elección de Rectoría y el presupuesto de la UAQ en Querétaro.

El gobierno estatal buscará dialogar sobre el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro en los próximos días, tras el triunfo de Silvia Amaya Llano en la elección de Rectoría.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 20, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, recibió la felicitación del gobernador Mauricio Kuri González por su triunfo en la elección de Rectoría.

Cuestionado sobre el resultado del proceso, el mandatario estatal consideró que la rectora obtuvo una victoria clara y reconoció el trabajo que ha realizado al frente de la institución. Destacó su capacidad para mantener el diálogo y defender la autonomía universitaria.

“Ganó contundentemente. Ha sido una rectora que ha sabido crear puentes de comunicación, defender mucho a la universidad, su autonomía, la academia y mi felicitación para ella”, expresó.

Kuri González señaló que uno de los principales retos de la universidad seguirá siendo el fortalecimiento de sus recursos, además de incrementar la matrícula y garantizar las condiciones para mantener sus actividades académicas.

En este sentido, indicó que su administración buscará dialogar sobre el presupuesto universitario en los próximos días. “Nosotros siempre hemos dado un esfuerzo muy importante y estaremos platicando del presupuesto en los próximos días a ver qué podemos hacer”, afirmó.

El gobernador agregó que se hará todo lo posible para respaldar a la institución en materia presupuestal.

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