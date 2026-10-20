Esterilización gratuita de perros y gatos en San Juan del Río

Gato de pelo largo, crema y café con patas blancas, sobre piso de concreto; esterilización gratuita en San Juan del Río

Las mascotas deberán cumplir requisitos de edad y salud para participar.

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Kary García
Por Kary García Oct 20, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- La Dirección de Cuidado y Protección Animal realizará una jornada de esterilización masiva y gratuita para perros y gatos el 25 de octubre, a las 9:00 horas, a un costado del Centro de Cultura y Convenciones (CECUCO).

La jornada es impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Como el cupo es limitado, quienes quieran llevar a su mascota deben registrarla antes en el número 427 272 66 40.

Los animales deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección. Tendrán que ser mayores de seis meses y no superar los siete años de edad.

No podrán estar en celo ni recibir tratamiento veterinario. En el caso de las hembras, tampoco deberán estar gestando.

Además, las mascotas deben llegar con ocho horas previas de ayuno.

La esterilización es una de las principales medidas de control animal, ya que contribuye a que no aumente la población de perros y gatos callejeros.

También beneficia directamente a los animales. Entre sus ventajas están la prevención de cáncer, evitar infecciones uterinas, reducir problemas prostáticos, disminuir la agresividad y eliminar el celo.

Por el cupo limitado, el registro previo es indispensable para participar. Quien no cumpla alguno de los requisitos no podrá someter a su mascota al procedimiento durante esta jornada.

La cita es el 25 de octubre, a las 9:00 horas, junto al CECUCO. El teléfono para registrarse es el 427 272 66 40.

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