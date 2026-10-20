San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- La Dirección de Cuidado y Protección Animal realizará una jornada de esterilización masiva y gratuita para perros y gatos el 25 de octubre, a las 9:00 horas, a un costado del Centro de Cultura y Convenciones (CECUCO).

La jornada es impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Como el cupo es limitado, quienes quieran llevar a su mascota deben registrarla antes en el número 427 272 66 40.

Los animales deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección. Tendrán que ser mayores de seis meses y no superar los siete años de edad.

No podrán estar en celo ni recibir tratamiento veterinario. En el caso de las hembras, tampoco deberán estar gestando.

Además, las mascotas deben llegar con ocho horas previas de ayuno.

La esterilización es una de las principales medidas de control animal, ya que contribuye a que no aumente la población de perros y gatos callejeros.

También beneficia directamente a los animales. Entre sus ventajas están la prevención de cáncer, evitar infecciones uterinas, reducir problemas prostáticos, disminuir la agresividad y eliminar el celo.

Por el cupo limitado, el registro previo es indispensable para participar. Quien no cumpla alguno de los requisitos no podrá someter a su mascota al procedimiento durante esta jornada.

La cita es el 25 de octubre, a las 9:00 horas, junto al CECUCO. El teléfono para registrarse es el 427 272 66 40.