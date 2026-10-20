San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- El Portal del Diezmo, en avenida Benito Juárez Oriente número 15, será sede el 5 de noviembre del Foro de Herbolaria y Medicina Holística, un encuentro con seis ponencias, tres talleres y alrededor de 20 stands que se realizará de las 8:00 a las 16:00 horas y con entrada gratuita.

La Presidencia Municipal organiza el foro a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) de San Juan del Río. La dependencia dará a conocer el programa con los horarios de cada actividad en sus canales oficiales de comunicación.

Entre las ponencias figura la de Jessica Martel Castillo, egresada de Horticultura Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). También participará Emma Fabiola Magallanes Hernández, profesora de esa misma área en la UAQ, con la charla “El orégano mexicano: del campo al conocimiento científico”.

Habrá además un conversatorio de herbolaria femenina, al que fueron invitadas mujeres dedicadas a esta práctica, entre ellas Marisol Fernández. Ma. Guadalupe García López hablará de medicina tradicional indígena y de la curación del espanto.

Los tres talleres serán de elaboración de jabones con plantas, de uso práctico de la herbolaria en el hogar y de preparación de ungüentos y pomadas con plantas medicinales.

En los stands se exhibirán y venderán jabones, champús, pomadas, derivados del CBD, preparados herbolarios y aceites esenciales. Los productos corresponden a lo que ofrecen los propios expositores y no forman parte de una recomendación médica de los organizadores.

San Juan del Río ya fue sede del Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Herbolaria Mexicana, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario también encabezó conferencias de medicina tradicional en el municipio.

El foro incluirá un huerto vertical, una exposición de insumos orgánicos y la presencia de participantes que ofrecerán masajes y aceites esenciales.