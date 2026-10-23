CANACO Querétaro busca que bancos cobren máximo 2% por tarjeta

CANACO ve con buenos ojos la ley de pagos digitales, pero estima que entre 12% y 15% de las pymes carece de tecnología para recibirlos.

Cliente entrega una tarjeta bancaria en un mostrador junto a una terminal de pago

La CANACO Querétaro trabaja con los bancos para que la comisión por pagos con tarjeta no supere el 2%; de acuerdo con su presidente, el cobro local llega hasta 5.39%.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- La CANACO Querétaro trabaja con los bancos para que la comisión que cobran por los pagos con tarjeta no supere el 2%, cuando, de acuerdo con su presidente, René Jourdán Poletti, el cobro local llega hasta 5.39% en México.

Para el dirigente, esa tarifa equivale en la práctica a un impuesto privado que pagan las empresas.

Jourdán Poletti planteó la gestión dentro del tema de la ley de pagos digitales, que la cámara ve con buenos ojos. Según explicó, la norma tiene dos beneficios principales: reduce el efectivo en el mercado y fomenta los negocios formales.

La meta, dijo, es que el porcentaje no sea mayor al 2%.

Entre ese tope y el máximo que citó el presidente de la cámara hay una diferencia de 3.39 puntos porcentuales; el dirigente aclaró que el 5.39% corresponde a la comisión local.

La ley también exigirá un esfuerzo a una parte del comercio. Algunas empresas necesitarán invertir para poder recibir pagos digitales, aunque Jourdán Poletti sostuvo que, en general, la medida es buena para los negocios.

La CANACO Querétaro estima que entre 12% y 15% de las pymes todavía no cuenta con esa tecnología.

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