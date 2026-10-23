Querétaro, 23 de octubre de 2026.- La CANACO Querétaro trabaja con los bancos para que la comisión que cobran por los pagos con tarjeta no supere el 2%, cuando, de acuerdo con su presidente, René Jourdán Poletti, el cobro local llega hasta 5.39% en México.
Para el dirigente, esa tarifa equivale en la práctica a un impuesto privado que pagan las empresas.
Jourdán Poletti planteó la gestión dentro del tema de la ley de pagos digitales, que la cámara ve con buenos ojos. Según explicó, la norma tiene dos beneficios principales: reduce el efectivo en el mercado y fomenta los negocios formales.
La meta, dijo, es que el porcentaje no sea mayor al 2%.
Entre ese tope y el máximo que citó el presidente de la cámara hay una diferencia de 3.39 puntos porcentuales; el dirigente aclaró que el 5.39% corresponde a la comisión local.
La ley también exigirá un esfuerzo a una parte del comercio. Algunas empresas necesitarán invertir para poder recibir pagos digitales, aunque Jourdán Poletti sostuvo que, en general, la medida es buena para los negocios.
La CANACO Querétaro estima que entre 12% y 15% de las pymes todavía no cuenta con esa tecnología.