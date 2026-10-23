Aseguran moto alterada y equipo táctico en Apatzingán

Junto a la motocicleta, la Guardia Civil localizó una maleta con una fornitura, prendas tácticas y parches con insignias alusivas a un grupo delictivo.

Motocicleta negra y equipo táctico asegurados en Apatzingán, Michoacán, exhibidos frente a agentes de la Policía Municipal, la Fiscalía y la Guardia Civil.

La motocicleta presentaba alteraciones en sus medios de identificación; junto a ella se localizó una maleta con una fornitura, prendas tácticas y parches alusivos a un grupo delictivo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 23, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil de Michoacán aseguraron una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación y una maleta que contenía una fornitura, diversas prendas tácticas y parches con insignias alusivas a un grupo delictivo, durante un operativo interinstitucional en Apatzingán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

En el operativo participaron también la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal.

De acuerdo con la dependencia estatal, las alteraciones en la motocicleta fueron detectadas durante las labores de vigilancia y prevención del delito que los agentes realizaban en el municipio. A partir de esa revisión, la unidad fue asegurada.

Junto a la motocicleta, los agentes localizaron una maleta. En su interior había una fornitura, prendas de uso táctico y parches con insignias que, según la Secretaría de Seguridad Pública, hacen alusión a un grupo delictivo.

La motocicleta y los objetos localizados en la maleta quedaron a disposición de la autoridad competente.

Corresponderá a las investigaciones establecer la procedencia de la unidad y de los objetos asegurados.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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