Seis detenidos en cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora

Cinco de las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión por estupro, lesiones dolosas, amenazas y fraude específico, informó la Fiscalía estatal.

Agentes con chaleco de Sinergia por Querétaro junto a vehículos oficiales, en la imagen difundida por la Fiscalía sobre los cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora

Seis células operativas de Sinergia por Querétaro ejecutaron órdenes de cateo de manera simultánea en Querétaro y Corregidora; cinco de las seis detenciones se realizaron con orden de aprehensión. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Seis personas fueron detenidas durante la ejecución simultánea de seis órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, como parte de investigaciones por delitos sexuales, fraude, lesiones, amenazas y delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Cinco de esas detenciones se concretaron mediante órdenes de aprehensión. La sexta corresponde a un hombre detenido por su probable intervención en el delito de abuso sexual.

El despliegue se organizó en seis células operativas bajo el modelo Sinergia por Querétaro, encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID).

En la capital, tres de los cateos se realizaron en Mompaní, Paseos de San Miguel y Las Américas, como seguimiento a investigaciones por delitos sexuales. En esas diligencias se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” por estupro, y fue detenido Daniel “N” por su probable intervención en abuso sexual.

En Corregidora, la orden de cateo se ejecutó en un domicilio del fraccionamiento El Batán, derivada de una investigación por lesiones dolosas y amenazas. Gabriel “N” y Sandra “N” fueron detenidos ahí, ambos con orden de aprehensión.

La diligencia en Santa Fe Juriquilla respondió a una investigación por fraude específico: elementos investigadores cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Mauricio Arturo “N” y Pavla “N”.

Los operativos contaron con el apoyo de la Policía Estatal de Querétaro (POES), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, así como del Gabinete de Seguridad federal, con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las seis personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para la continuación de los procedimientos legales. En los cinco casos con orden de aprehensión, corresponderá a la autoridad judicial que libró cada mandato resolver su situación jurídica.

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