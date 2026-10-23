Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Seis personas fueron detenidas durante la ejecución simultánea de seis órdenes de cateo en los municipios de Querétaro y Corregidora, como parte de investigaciones por delitos sexuales, fraude, lesiones, amenazas y delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Cinco de esas detenciones se concretaron mediante órdenes de aprehensión. La sexta corresponde a un hombre detenido por su probable intervención en el delito de abuso sexual.
El despliegue se organizó en seis células operativas bajo el modelo Sinergia por Querétaro, encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID).
En la capital, tres de los cateos se realizaron en Mompaní, Paseos de San Miguel y Las Américas, como seguimiento a investigaciones por delitos sexuales. En esas diligencias se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” por estupro, y fue detenido Daniel “N” por su probable intervención en abuso sexual.
En Corregidora, la orden de cateo se ejecutó en un domicilio del fraccionamiento El Batán, derivada de una investigación por lesiones dolosas y amenazas. Gabriel “N” y Sandra “N” fueron detenidos ahí, ambos con orden de aprehensión.
La diligencia en Santa Fe Juriquilla respondió a una investigación por fraude específico: elementos investigadores cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Mauricio Arturo “N” y Pavla “N”.
Los operativos contaron con el apoyo de la Policía Estatal de Querétaro (POES), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, así como del Gabinete de Seguridad federal, con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las seis personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para la continuación de los procedimientos legales. En los cinco casos con orden de aprehensión, corresponderá a la autoridad judicial que libró cada mandato resolver su situación jurídica.