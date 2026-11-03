San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- El predial de 2027 solo podrá crecer lo que crezca la inflación: la tasa no se toca en las leyes de ingresos y el valor catastral queda topado, aseguró el coordinador de Morena en la Legislatura de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez.

Al responder a medios en San Juan del Río, explicó que el impuesto se compone de la base, que son los valores catastrales, y de la tasa. La base, dijo, se limita en las leyes de ingresos al aumento inflacionario, mientras que la tasa no cambiará en esos ordenamientos.

Por eso, sostuvo, no debe haber alzas distintas al ajuste por inflación, al menos en 2027.

Ante una consulta sobre el rezago recaudatorio de San Juan del Río frente a municipios como Corregidora y El Marqués, el legislador dijo no tener claro que Corregidora haya rebasado a otros municipios y planteó que habría que revisar las participaciones federales.

Sobre El Marqués, señaló que su recaudación depende menos del predial que de los ingresos por traslado de dominio, una operación más dinámica que en San Juan del Río.

El coordinador legislativo también sostuvo que la política de austeridad del grupo busca reducir el gasto en difusión de los gobernantes