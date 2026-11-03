Predial 2027 en Querétaro: Morena descarta alzas sobre inflación

Las leyes de ingresos limitan la base del impuesto al ajuste inflacionario y no modifican la tasa, explicó el coordinador de Morena en la Legislatura.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en el Congreso de Querétaro, durante declaraciones a medios de comunicación en San Juan del Río sobre el impuesto predial para 2027.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez aseguró que el impuesto predial en Querétaro para 2027 solo podrá aumentar conforme a la inflación, sin modificaciones a la tasa impositiva, y señaló que los valores catastrales estarán sujetos a ese límite.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 03, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- El predial de 2027 solo podrá crecer lo que crezca la inflación: la tasa no se toca en las leyes de ingresos y el valor catastral queda topado, aseguró el coordinador de Morena en la Legislatura de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez.

Al responder a medios en San Juan del Río, explicó que el impuesto se compone de la base, que son los valores catastrales, y de la tasa. La base, dijo, se limita en las leyes de ingresos al aumento inflacionario, mientras que la tasa no cambiará en esos ordenamientos.

Por eso, sostuvo, no debe haber alzas distintas al ajuste por inflación, al menos en 2027.

Ante una consulta sobre el rezago recaudatorio de San Juan del Río frente a municipios como Corregidora y El Marqués, el legislador dijo no tener claro que Corregidora haya rebasado a otros municipios y planteó que habría que revisar las participaciones federales.

Sobre El Marqués, señaló que su recaudación depende menos del predial que de los ingresos por traslado de dominio, una operación más dinámica que en San Juan del Río.

El coordinador legislativo también sostuvo que la política de austeridad del grupo busca reducir el gasto en difusión de los gobernantes

legislatura predial gobierno

Reciente

Personaje caracterizado con traje de charro en el recorrido de Zona Cero: Parque del Terror, en San Juan del Río
San Juan del Río

Zona Cero reúne a cerca de 20 mil personas en San Juan del Río

El recorrido temático gratuito del 1 y 2 de noviembre incluyó más de 40 personas caracterizadas, música en vivo y un concurso de disfraces.

Diputada Georgina Guzmán habla con micrófono en una reunión sobre la Ley del Autismo y los censos municipales en Querétaro
San Juan del Río

Ley del Autismo en Querétaro propone censos por municipio

La diputada María Georgina Guzmán Álvarez plantea que la iniciativa, aún en proceso de mejora con colectivos, incluya también a personas adultas.

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla con micrófono en mano ante un podio con el logotipo del PAN
Editorial

PAN Querétaro pide a Morena asumir su responsabilidad en el INE

El dirigente estatal del PAN se sumó a la exigencia de investigar irregularidades en el Instituto y de transparentar la elección de quien lo presida de cara a 2027.

Expositor junto a su mesa de peluches tejidos, entre los artículos de coleccionismo de Toy Fest en San Juan del Río
San Juan del Río

Toy Fest reunirá a más de 90 expositores en San Juan del Río

La tercera edición del encuentro de coleccionismo y cultura popular se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Auditorio Anexo al CE.CU.CO.