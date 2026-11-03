Jueces y magistrados de Querétaro se elegirán hasta 2028: Morena

La reforma judicial local, aprobada en comisiones, subirá pronto al pleno y fija que las vacantes se cubran con el voto de dos tercios.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Querétaro, informa sobre el aplazamiento de la elección judicial local hasta 2028.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez confirmó que Querétaro realizará su elección de jueces y magistrados en 2028, sin coincidir con los comicios de 2027. Mientras tanto, el Congreso estatal cubrirá las vacantes judiciales mediante el voto de dos terceras partes de sus integrantes, conforme a la reforma pendiente de aprobación en el pleno.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Querétaro no votará por jueces y magistrados en 2027: la elección judicial local se hará hasta 2028, con calendario propio, y las vacantes que surjan mientras tanto las cubrirá el Congreso con dos tercios de los votos, confirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.

El legislador explicó que la decisión se apega a los términos fijados por la Presidencia de la República y que la votación judicial no se empatará con las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputaciones locales y federales.

García Pérez detalló que el Poder Judicial estatal tiene vacantes porque dos magistradas se jubilaron y no descartó que haya más retiros.

Para atenderlas, la reforma establece que sea la propia Legislatura, como ocurría antes de la reforma judicial, la que designe a los sustitutos hasta 2028. A su juicio, el esquema cumple con la constitucionalidad.

El dictamen fue aprobado la semana pasada en comisiones unidas, con la participación del diputado Homero Barrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se subirá en breve al pleno. El coordinador lo calificó como una reforma de peso para la agenda de la llamada Cuarta Transformación.

En la misma conferencia, dijo que la revocación de mandato local también fue aprobada en comisiones y que prevé un procedimiento para que la ciudadanía queretana pueda ejercer ese derecho en 2031, si se cumplen los requisitos. La ley pasará igualmente al pleno.

Barrera agregó que la Legislatura ha procesado 25 minutas constitucionales federales sin dejar ninguna pendiente, frente a dos en los tres años de la legislatura anterior, según expuso.

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