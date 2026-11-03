San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Querétaro no votará por jueces y magistrados en 2027: la elección judicial local se hará hasta 2028, con calendario propio, y las vacantes que surjan mientras tanto las cubrirá el Congreso con dos tercios de los votos, confirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.
El legislador explicó que la decisión se apega a los términos fijados por la Presidencia de la República y que la votación judicial no se empatará con las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputaciones locales y federales.
García Pérez detalló que el Poder Judicial estatal tiene vacantes porque dos magistradas se jubilaron y no descartó que haya más retiros.
Para atenderlas, la reforma establece que sea la propia Legislatura, como ocurría antes de la reforma judicial, la que designe a los sustitutos hasta 2028. A su juicio, el esquema cumple con la constitucionalidad.
El dictamen fue aprobado la semana pasada en comisiones unidas, con la participación del diputado Homero Barrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se subirá en breve al pleno. El coordinador lo calificó como una reforma de peso para la agenda de la llamada Cuarta Transformación.
En la misma conferencia, dijo que la revocación de mandato local también fue aprobada en comisiones y que prevé un procedimiento para que la ciudadanía queretana pueda ejercer ese derecho en 2031, si se cumplen los requisitos. La ley pasará igualmente al pleno.
Barrera agregó que la Legislatura ha procesado 25 minutas constitucionales federales sin dejar ninguna pendiente, frente a dos en los tres años de la legislatura anterior, según expuso.