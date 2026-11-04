Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado ejecuta en lo que va del año 37 obras sociales con una inversión superior a 214 millones de pesos, que de acuerdo con el reporte presentado benefician a más de 111 mil personas y suman un avance general de 70%, informó Ernesto Mejía, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en conferencia de prensa.

Las obras se distribuyen en 10 municipios. La cifra de avance es redonda y la Secretaría de Obras Públicas todavía la actualizaba al momento de la exposición.

Casi la totalidad de las obras que ejecuta el Estado son integrales, precisó Mejía. Las que construye la Comisión Estatal de Infraestructura o el equipo de la Secretaría de Obras Públicas incluyen sustitución de drenaje, nueva línea de agua potable, banquetas, guarniciones y vialidades nuevas, que pueden ser de asfalto, concreto u otro acabado, según la especificación de las áreas ejecutoras.

Se parte desde abajo: primero la infraestructura hidrosanitaria y después la superficie, explicó, con lo que además se protege el patrimonio de las familias.

Mejía sostuvo que la calidad y los alcances son los mismos en todos los municipios, de la sierra a la zona metropolitana, y que el propósito de la obra social es atender las necesidades más básicas, fortalecer el tejido social y recuperar espacios por los que las familias puedan transitar con más seguridad.

El trámite comienza con la solicitud, que llega a la Secretaría y se revisa en una mesa de trabajo integrada por las secretarías de Obras Públicas y de Gobierno, la Comisión Estatal de Infraestructura, la Comisión Estatal de Aguas y los municipios. Ahí se valida: dónde empezaría y dónde terminaría la obra, qué requisitos técnicos tiene y a qué red se conectaría. La Comisión Estatal de Aguas y las áreas ejecutoras marcan los puntos de conexión del drenaje y, en el caso del agua, hasta dónde puede extenderse la nueva línea.

Con la validación, las áreas ejecutoras elaboran en gabinete los costos. En paralelo, la Secretaría envía oficios a los municipios para confirmar que la vialidad es de su propiedad.

Ese requisito es jurídico. Un nivel de gobierno no puede ejecutar obra en propiedad privada, y el trabajo procede una vez que el municipio responde que la calle forma parte de su patrimonio.

Resuelta la parte presupuestal, el Estado y cada municipio revisan el programa anual de obra de este último junto con la información de la Secretaría, para hacer más eficiente el gasto público y definir si la solicitud puede atenderse de manera integral. Hay colonias cuya intervención no cabe en un solo ejercicio presupuestal y se programa por etapas subsecuentes.

Todas las solicitudes validadas pasan por una priorización que parte de aspectos muy sensibles, señaló Mejía, y de ella depende la programación que se acuerda con las instancias ejecutoras.

Cada obra presentada cuenta con un comité de Contraloría Social, que conforma el equipo de la Contraloría del Estado con vecinas y vecinos de la colonia convocados de manera pública y abierta. Los comités acompañan el proceso constructivo y reciben el nombre de la obra, el monto invertido, las fechas de inicio y término, la duración de los trabajos, sus alcances y sus especificaciones, los puntos que vigilan.

Los integrantes mantienen un canal de comunicación con el residente y el supervisor de obra, y con los grupos de WhatsApp las familias conocen la etapa en curso y los trabajos que siguen. El aviso oportuno evita molestias cuando se levantará una calle, y la comunicación se estrecha en trabajos más invasivos, como una descarga sanitaria que obliga a intervenir frente a la fachada de un vecino.

Por esa vía también llegan solicitudes que no son de construcción, como la poda de un árbol o la recolección de basura, que se atienden en coordinación con los municipios y las dependencias.

Quienes integran la Contraloría Social participan de manera gratuita durante todo el proceso constructivo y no sustituyen a figuras existentes en la colonia, como las asociaciones de colonos o las que cada municipio establece para comunicarse con los vecinos.