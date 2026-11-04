Instalan Comisión Tripartita en Querétaro; sesionará cada mes

El órgano reunirá a gobierno, sindicatos y empresarios para coordinar la política laboral y sesionará cada mes, informó el Centro de Conciliación Laboral.

Integrantes de la Comisión Tripartita posan juntos tras su instalación en Palacio de Gobierno, Querétaro

Es un órgano colegiado de coordinación y consulta que reúne a gobierno, organizaciones y sector empresarial.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- La Comisión Tripartita del Estado de Querétaro quedó instalada en Palacio de Gobierno, con el propósito de impulsar políticas públicas laborales, promover el cumplimiento del marco legal y coordinar acciones para prevenir o resolver conflictos entre gobierno, trabajadores y empresarios.

Marco Antonio Sánchez Mandujano, director del Centro de Conciliación Laboral de Querétaro, detalló que la Comisión sesionará cada mes para revisar las necesidades y propuestas de cada sector, así como las acciones o proyectos que busquen mejorar las condiciones del sector productivo. Entre los temas de interés citó la productividad, la capacitación, la inversión, la implementación de reformas, la educación, la salud y el deporte. Dijo que será un “ejercicio de diálogo social”.

Orador en el podio durante la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Tripartita en Quer\u00e9taro El acto incluyó una referencia a la inteligencia artificial y a los cambios que trae al mundo del trabajo. rotativo.com.mx

Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo del estado, describió el órgano como “un órgano colegiado de coordinación y consulta que reúne al gobierno, a las organizaciones y al sector empresarial bajo la conducción de su servidora”. Señaló que la mesa permitirá escuchar perspectivas distintas e intercambiar propuestas, siempre dentro de las atribuciones de cada institución.

El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que el proyecto no funciona si cada sector trabaja por su cuenta: “Se construye cuando los trabajadores, los empresarios y el gobierno asumimos nuestra responsabilidad con un objetivo común: que exista desarrollo y bienestar para las familias”.

Cuatro asistentes sentados a la mesa durante la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Tripartita en Quer\u00e9taro La Comisión busca impulsar políticas públicas laborales y coordinar acciones para prevenir o resolver conflictos. rotativo.com.mx

Kuri planteó que cada parte llega con prioridades propias. Según dijo, los sindicatos buscan mejores condiciones salariales, seguridad en el empleo, capacitación y ambientes laborales más dignos; los empresarios, certidumbre para sus inversiones, infraestructura eficiente, talento e impulso a la innovación; y el gobierno, instituciones sólidas para ofrecer seguridad, conciliar diferencias y cuidar la paz laboral.

Oradora en el podio durante la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Tripartita en Quer\u00e9taro La Secretaría del Trabajo conduce el órgano, integrado por gobierno, organizaciones y sector empresarial. rotativo.com.mx

El mandatario también se refirió a los cambios que traen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y convocó a los sectores a prepararse para los retos por venir. Afirmó que “cuando nos la jugamos juntos, no habrá quién detenga el desarrollo de Querétaro”, y atribuyó a los acuerdos, la estabilidad y la certidumbre la capacidad del estado para atraer inversiones y generar empleo.

Oradora en el podio durante la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Tripartita en Quer\u00e9taro Los sindicatos buscan mejores salarios, seguridad en el empleo, capacitación y ambientes laborales dignos. rotativo.com.mx

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM, quien visitó la entidad en una gira por los 90 años de la central, aseguró que Querétaro tiene “más de 40 años sin ningún conflicto laboral”. Planteó que la mejor ruta para la relación entre sindicatos, trabajadores y empresas es el diálogo tripartito y social. Medina, quien representa a más de seis millones y medio de trabajadores afiliados, cerró con una frase: “Libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación”.

Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la COPARMEX, sostuvo que la paz laboral no significa ausencia de diferencias, sino “la capacidad de resolverlas mediante el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos”. Dijo que el diálogo tripartito no debe ser solo una respuesta ante los conflictos, sino una herramienta para anticiparlos.

Orador en el podio con dos micr\u00f3fonos en la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Tripartita en Quer\u00e9taro Los temas de interés incluyen productividad, capacitación, inversión, reformas, educación, salud y deporte. rotativo.com.mx

Sonia Miriam Rojas López, secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Industria Restaurantera, Hotelera, Clubes Deportivos, Bares, Centros de Conexos del Estado de Querétaro, de la CTM, celebró la instalación. Enfatizó que quienes trabajan a diario en las plantas y empresas queretanas saben que no hay crecimiento real sin salarios dignos y respeto a sus derechos.

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