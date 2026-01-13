Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González defendió la permanencia de la Secretaría del Trabajo como una de las dependencias más importantes para el equilibrio laboral y el desarrollo económico de Querétaro, al rechazar la propuesta de Morena para desaparecer esta instancia a nivel nacional.

El mandatario destacó que la entidad acumula más de 20 años sin huelgas, resultado directo del diálogo constante entre trabajadores, sindicatos, empresas y autoridades que coordina la dependencia.

El gobernador señaló que la Secretaría del Trabajo cumple la función esencial de vigilar la formalidad laboral, garantizar el respeto a las prestaciones y aplicar las reformas laborales recientes. Explicó que la pérdida de casi 100 mil empresas a nivel nacional durante 2025 evidencia la necesidad de fortalecer instituciones que protejan tanto a trabajadores como a empleadores.

"La Secretaría del Trabajo cuida que el trabajador tenga condiciones dignas y acompaña tanto a las empresas como a los empleados. Si queremos mejores salarios, necesitamos más inversión y más empresas formales", afirmó Kuri González durante conferencia de prensa.

El mandatario subrayó que atraer inversión y garantizar certidumbre jurídica es una tarea conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría del Trabajo.

Adelantó que recientemente sostuvo reuniones con representantes de una empresa que se instalará en Querétaro para generar alrededor de 300 empleos, quienes valoraron precisamente el acompañamiento institucional tanto para las empresas como para los trabajadores.

Kuri González consideró que eliminar o debilitar la Secretaría del Trabajo sería un error, dada la complejidad de las relaciones laborales y la necesidad permanente de mediación entre sindicatos y patrones.

"La relación con sindicatos no es fácil, ha habido muchos cambios legales y tienen que estar revisándolo constantemente", precisó el gobernador.