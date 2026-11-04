Komyshuvakha, Ucrania, 4 de noviembre de 2026.- Al menos 33 personas murieron y otras 50 siguen desaparecidas tras el ataque ruso del 2 de noviembre contra un edificio escolar de la región de Zaporiyia que servía de refugio y de centro de ayuda humanitaria, informó el gobernador local, Mykhailo Semikin.

Rusia lanzó al menos nueve bombas sobre el inmueble, en la localidad de Komyshuvakha. Las personas estaban en un sótano reforzado, construido con financiación de la Unión Europea y diseñado para resistir la mayoría de los ataques, pero la enorme fuerza de las bombas hizo colapsar su estructura de hormigón y desató un incendio.

Semikin dijo a la televisión nacional ucraniana que Rusia usó bombas KAB-500 y FAB-3000.

Para dimensionarlo, describió una bomba aérea de tres toneladas con cerca de 1.5 toneladas de explosivo, un armamento que, explicó, está diseñado para destruir fortificaciones de hormigón pesado y búnkeres.

El edificio fue construido el año pasado para que las clases continuaran durante la guerra. Con los combates acercándose a la localidad, muchos civiles se marcharon y dejó de funcionar como escuela: las autoridades locales lo emplean como centro administrativo y punto de entrega de ayuda.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ucrania señaló el 3 de noviembre en un comunicado que el ataque ocurrió justo cuando civiles de la zona se habían reunido para recibir ayuda humanitaria. Su jefa, Danielle Bell, afirmó que “el momento y el lugar de la distribución de ayuda humanitaria eran de público conocimiento”.

Para Bell, las fuerzas armadas rusas sabían que había una distribución en curso o no tomaron las medidas más elementales para averiguar qué ocurría en la aldea que planeaban atacar. “En cualquier caso, este ataque parece haber vulnerado los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario”, sostuvo.

Entre las víctimas hay personal que acudió a auxiliar. Al menos dos integrantes de los servicios de emergencia, identificados localmente como Denys Konovalenko y Oleksiy Sushchevsky, ambos de 44 años, murieron tras llegar al lugar del primer impacto.

La policía ucraniana informó que también fallecieron al menos cuatro de sus agentes: Mykhailo Buzhenko y Mykola Balanda, con más de dos décadas de servicio, y Mykhailo Romanov y Dmytro Besedin, policías comunitarios con más de una década en la corporación.

El ataque siguió un patrón conocido: las fuerzas rusas lanzan una primera oleada, esperan a que lleguen los servicios de emergencia y atacan de nuevo.

“Estaban ayudando a los residentes locales a refugiarse en el sótano de una escuela. Un segundo ataque, de carácter alevoso, dejó atrapadas a todas las personas que intentaban ponerse a salvo”, señaló la policía en un comunicado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de “absolutamente horroroso”. Señaló que el refugio fue atacado mientras se distribuía ayuda humanitaria, justo antes de que Rusia lanzara otra ofensiva masiva con cientos de drones y decenas de misiles de crucero y balísticos contra la infraestructura energética del país.

Esa ofensiva llegó pese a los reiterados llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un alto el fuego en los ataques contra instalaciones energéticas.

Zelensky habló el 3 de noviembre por la mañana: “Es muy revelador que todo esto ocurra el día de las elecciones al Congreso de Estados Unidos. Los rusos creen que Estados Unidos no notará esta señal por su parte. Pero un terror así debe ser notado y detenido”.

“Hay que ayudar a Ucrania a defender sus cielos; de lo contrario, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”, dijo, y añadió que es fundamental contribuir a construir la paz “de manera honesta y fiable”, algo que, aseguró, Estados Unidos puede hacer.

Rusia intensificó durante el verano sus ataques aéreos contra pueblos y ciudades de todo el país, a cualquier hora del día. En octubre, al menos 33 personas murieron cuando alcanzó dos autobuses civiles en Kramatorsk, en la región de Donetsk.

En agosto, 38 personas perdieron la vida tras un ataque con drones rusos contra un depósito de municiones cerca de Kyiv, cuyo incendio y múltiples explosiones se prolongaron durante horas en una zona residencial. En julio, un ataque masivo con misiles contra la capital dejó 33 muertos en distintos puntos de la ciudad.

Los ataques se producen mientras la administración de Trump busca reactivar las negociaciones. El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió hace poco con Zelensky en Noruega y después viajó a San Petersburgo para ver al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La primera dama, Melania Trump, contribuyó además a un alto el fuego en la ciudad ucraniana ocupada de Oleshky, que permitió evacuar a cientos de civiles el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La oficina de Trump anunció el 3 de noviembre que la primera dama reunirá a representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca el 5 de noviembre, en lo que calificó como “un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos”.