Yucatán, 30 de octubre de 2026.- Un cargamento de 22 toneladas de grasa de cerdo salió del establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) número 712 de la Comercializadora Porcícola Mexicana (Kekén) con destino a Filipinas, en el primer embarque de productos porcinos que México envía a ese país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) encabezó el banderazo de salida.

Desde Tixpéhual, la carga se dirigió al puerto de Progreso, donde iniciará su travesía marítima hacia el puerto de Manila Norte.

Con este envío, Yucatán se posicionó como el primer estado del país en exportar carne de cerdo a Filipinas, según la dependencia federal: un mercado de 114 millones de habitantes con un consumo previsto de 1.90 millones de toneladas de este producto para 2027. AGRICULTURA sostiene que el embarque refuerza la presencia de México en la región Asia-Pacífico.

El embarque fue posible porque la autoridad sanitaria filipina otorgó el reconocimiento oficial al sistema de inspección de la carne de México. Con ese paso quedó habilitado el acceso inmediato a la grasa de cerdo y a un abanico de exportación que incluye carne, vísceras y despojos comestibles de bovino y porcino de los establecimientos TIF autorizados.

En representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, el subsecretario Ulises Mejía Haro señaló que el embarque representa un avance para la industria porcícola nacional y refleja la confianza internacional en la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios del país.

Mejía Haro recordó que las primeras gestiones para acceder al mercado filipino comenzaron en 2017. Desde entonces hubo años de trabajo técnico y coordinación entre los gobiernos de México y de Yucatán, los productores y la iniciativa privada.

Para Kekén, el comercio exterior tiene un peso estratégico, afirmó su director general, Claudio Freixes Catalán. “La exportación, que para esta compañía representa solo el 30 por ciento de las ventas, es oxígeno puro para ser más competitivos en el 70 por ciento de la carne que vendemos a nivel nacional con la misma calidad de exportación”, dijo.

El subdirector comercial de la empresa, Luis Alberto Monarres Miranda, reconoció el trabajo institucional previo y agradeció “el apoyo y entusiasmo de la secretaria de Agricultura, Columba López, quien fue clave para la apertura de este mercado desde que iniciamos con una misión comercial-gubernamental”.

“México tiene una porcicultura que puede competir, que puede cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y que tiene muchísimo que ofrecer al mundo”, expresó Monarres Miranda.

Cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) ubican a Yucatán como la cuarta entidad productora de carne de cerdo del país en 2025, con 243 mil 169 toneladas, equivalentes a 11.47% de la producción nacional. En 2024 la entidad produjo 241 mil 488 toneladas, por lo que el volumen creció mil 681 toneladas, un aumento anual de 0.7%.

El valor de esa producción fue de 18 mil 426 millones de pesos en 2025, también el cuarto lugar nacional.

Estuvieron presentes en el evento el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena; el coordinador de Asuntos Internacionales de AGRICULTURA, Santiago Ruy Sánchez de Orellana; el secretario de Desarrollo Rural del estado, Edgardo Medina Rodríguez, y el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso (ASIPONA).

México cuenta con 443 establecimientos certificados TIF en 29 entidades federativas, de los cuales 149 están autorizados para exportar. Según AGRICULTURA, esa infraestructura, con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), contribuye a asegurar la calidad e inocuidad de los productos cárnicos y a fortalecer su comercialización en mercados internacionales.