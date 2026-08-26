Corregidora estrena subestación con inversión de $100 mdd

La Subestación RLX, con inversión de 100 millones de dólares, opera con línea de transmisión de 400 kilovolts, la de mayor voltaje del país.

Torres de transmisión eléctrica de la Subestación RLX en Corregidora, Querétaro

La Subestación RLX opera con una línea de transmisión de 400 kilovolts y capacidad superior a mil MVA.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 26 de agosto de 2026.- La Subestación Eléctrica RLX entró en operación en el municipio de Corregidora, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, una línea particular de transmisión de 400 kilovolts —el voltaje más alto registrado en el país— y una capacidad de transformación superior a los mil MVA.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló durante la inauguración que las necesidades eléctricas del estado se han modificado por la automatización de los procesos industriales, la política de descarbonización y la consolidación de Querétaro como uno de los principales destinos del país para los data centers.

El funcionario indicó que la entidad compite cada vez menos por procesos intensivos en mano de obra y cada vez más por procesos intensivos en conocimiento, tecnología, robótica, automatización e inteligencia artificial, y sostuvo que esos procesos requieren energía suficiente, confiable y de calidad.

Del Prete añadió que la subestación forma parte de la capacidad que, según dijo, el estado necesita construir hacia adelante, y agradeció a la empresa RLX y a Ammper por su participación en el proyecto, al señalar que los retos energéticos de Querétaro no los resolverá una sola institución.

El director general de INVEX Controladora, Juan Bautista Guichard Cortina, destacó el apoyo de los gobiernos estatal y municipal en los trámites del proyecto, que conecta a 400 kilovolts —el voltaje más alto del país— y se suma a la estrategia para atraer inversiones a la entidad.

El alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, señaló que la inauguración representa una oportunidad de equipamiento que abona a la atracción de nuevos proyectos y coloca al municipio en una posición competitiva.

Agregó que su gobierno buscará agilizar trámites que sumen a la competitividad de empresas e iniciativas, y con ello a la economía del estado.

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