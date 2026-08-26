Corregidora, 26 de agosto de 2026.- La Subestación Eléctrica RLX entró en operación en el municipio de Corregidora, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, una línea particular de transmisión de 400 kilovolts —el voltaje más alto registrado en el país— y una capacidad de transformación superior a los mil MVA.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló durante la inauguración que las necesidades eléctricas del estado se han modificado por la automatización de los procesos industriales, la política de descarbonización y la consolidación de Querétaro como uno de los principales destinos del país para los data centers.
El funcionario indicó que la entidad compite cada vez menos por procesos intensivos en mano de obra y cada vez más por procesos intensivos en conocimiento, tecnología, robótica, automatización e inteligencia artificial, y sostuvo que esos procesos requieren energía suficiente, confiable y de calidad.
Del Prete añadió que la subestación forma parte de la capacidad que, según dijo, el estado necesita construir hacia adelante, y agradeció a la empresa RLX y a Ammper por su participación en el proyecto, al señalar que los retos energéticos de Querétaro no los resolverá una sola institución.
El director general de INVEX Controladora, Juan Bautista Guichard Cortina, destacó el apoyo de los gobiernos estatal y municipal en los trámites del proyecto, que conecta a 400 kilovolts —el voltaje más alto del país— y se suma a la estrategia para atraer inversiones a la entidad.
El alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, señaló que la inauguración representa una oportunidad de equipamiento que abona a la atracción de nuevos proyectos y coloca al municipio en una posición competitiva.
Agregó que su gobierno buscará agilizar trámites que sumen a la competitividad de empresas e iniciativas, y con ello a la economía del estado.