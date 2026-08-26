Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González firmó el decreto que declara al Parque Los Alcanfores como Área Natural Protegida, con lo que el espacio queda bajo una figura legal orientada a preservar su patrimonio natural y mantenerlo al servicio de las familias queretanas.
El decreto llega casi un año después de que el gobierno estatal ordenó iniciar los estudios técnicos justificativos para la declaratoria, un proceso impulsado ante la preocupación ciudadana y de grupos ambientalistas por el proyecto del Tren México-Querétaro.
Kuri señaló que en su administración el desarrollo debe ir de la mano de la protección ambiental, con un crecimiento ordenado y sustentable.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que la declaratoria permitirá conservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, al proteger su biodiversidad y los servicios ambientales que proporciona, entre ellos la captura de carbono, la infiltración de agua y la regulación de la temperatura.
Añadió que la protección del espacio permitirá que siga destinado a la convivencia, la recreación, el deporte y la educación ambiental para las presentes y futuras generaciones.
El mandatario estatal resaltó que la declaratoria representa el cumplimiento de un compromiso con las y los queretanos y subrayó que la conservación del Parque Los Alcanfores es resultado del trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad.
Reconoció que la protección del medio ambiente constituye una responsabilidad compartida y enfatizó la importancia de preservar los espacios naturales que forman parte del patrimonio de Querétaro.
Kuri reiteró que el decreto brinda certeza para que el Parque Los Alcanfores se mantenga como patrimonio natural de todas y todos, al tiempo que refrendó la visión de su gobierno de impulsar un desarrollo que considere la protección de los recursos naturales.
"Sigamos cuidando este espacio, porque proteger nuestra naturaleza es proteger nuestro futuro", expresó.
La propuesta de dotar de una figura de protección al parque había sido planteada meses atrás por el propio gobernador, cuando su administración analizaba declarar el espacio como área protegida ante las afectaciones que podría generar la estación del tren en la zona.
El gobernador agradeció el respaldo del secretario de Gobierno, Eric Gudiño, y de las instituciones que hicieron posible concretar la declaratoria.
Con la firma del decreto, Querétaro fortalece las acciones para conservar sus áreas naturales y garantizar que el Parque Los Alcanfores permanezca como un espacio de valor ambiental, social y recreativo para las generaciones actuales y futuras.