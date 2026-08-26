Kuri declara al Parque Los Alcanfores Área Natural Protegida en Querétaro

La declaratoria busca conservar biodiversidad, servicios ambientales y espacios de convivencia para las familias queretanas, según autoridades estatales.

Gobernador Mauricio Kuri González firma decreto de Área Natural Protegida para el Parque Los Alcanfores en Querétaro

El gobernador firmó el decreto acompañado del secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González firmó el decreto que declara al Parque Los Alcanfores como Área Natural Protegida, con lo que el espacio queda bajo una figura legal orientada a preservar su patrimonio natural y mantenerlo al servicio de las familias queretanas.

El decreto llega casi un año después de que el gobierno estatal ordenó iniciar los estudios técnicos justificativos para la declaratoria, un proceso impulsado ante la preocupación ciudadana y de grupos ambientalistas por el proyecto del Tren México-Querétaro.

Kuri señaló que en su administración el desarrollo debe ir de la mano de la protección ambiental, con un crecimiento ordenado y sustentable.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que la declaratoria permitirá conservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, al proteger su biodiversidad y los servicios ambientales que proporciona, entre ellos la captura de carbono, la infiltración de agua y la regulación de la temperatura.

Añadió que la protección del espacio permitirá que siga destinado a la convivencia, la recreación, el deporte y la educación ambiental para las presentes y futuras generaciones.

El mandatario estatal resaltó que la declaratoria representa el cumplimiento de un compromiso con las y los queretanos y subrayó que la conservación del Parque Los Alcanfores es resultado del trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad.

Reconoció que la protección del medio ambiente constituye una responsabilidad compartida y enfatizó la importancia de preservar los espacios naturales que forman parte del patrimonio de Querétaro.

Kuri reiteró que el decreto brinda certeza para que el Parque Los Alcanfores se mantenga como patrimonio natural de todas y todos, al tiempo que refrendó la visión de su gobierno de impulsar un desarrollo que considere la protección de los recursos naturales.

"Sigamos cuidando este espacio, porque proteger nuestra naturaleza es proteger nuestro futuro", expresó.

La propuesta de dotar de una figura de protección al parque había sido planteada meses atrás por el propio gobernador, cuando su administración analizaba declarar el espacio como área protegida ante las afectaciones que podría generar la estación del tren en la zona.

El gobernador agradeció el respaldo del secretario de Gobierno, Eric Gudiño, y de las instituciones que hicieron posible concretar la declaratoria.

Con la firma del decreto, Querétaro fortalece las acciones para conservar sus áreas naturales y garantizar que el Parque Los Alcanfores permanezca como un espacio de valor ambiental, social y recreativo para las generaciones actuales y futuras.

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