Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La IV Semana de la Cultura del Mar reunirá del 11 al 16 de octubre 53 actividades gratuitas de música, textiles, artes visuales, cine, talleres, conferencias y saberes comunitarios en los tres campus de la Universidad del Mar, en la costa de Oaxaca.

Cada campus tiene dos días: Huatulco, el 11 y 12 de octubre; Puerto Ángel, el 13 y 14, y Puerto Escondido, el 15 y 16.

El encuentro cuenta en esta edición con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos (Profest). Ese respaldo amplió la programación de 37 a 53 actividades respecto de la edición anterior, explicó la docente y promotora Irma González.

La cuarta edición propone mirar el mar más allá del recurso natural: «un eje fundamental que nos da identidad, historia y que marca la vida cotidiana de las comunidades de aquí de la costa oaxaqueña», afirmó González.

Llevar la programación a tres campus, agregó, descentraliza la oferta cultural y permite que el proyecto trascienda el ámbito universitario para volverse un punto de encuentro de las comunidades de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla y San Pedro Mixtepec. «La Semana de la Cultura es un foro para principalmente preservar, rescatar y proteger la cultura y, sobre todo, darle visibilidad», dijo.

En Huatulco, el programa arranca el 11 de octubre a las 16:00 horas con las exposiciones de textiles y de pintura en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela. A las 17:00 horas, el Salón de Usos Múltiples recibe el concierto de gala de Chogo Prudente, y a las 18:00 horas se presenta Lorena y Los Alebrijes.

La jornada del 12 de octubre empieza a las 9:00 horas con el concurso de poesía «Tejiendo Versos, un Mar en su Tinta». A las 10:00 horas se realizan el taller «Textiles de la Costa» y la conferencia «Cultura, Tradiciones e Identidad», y a las 11:00 horas la Biblioteca recibe la segunda edición de Bibliotecas Humanas, donde personas mayores de las comunidades compartirán sus conocimientos y recuerdos.

Los textiles son uno de los ejes de la edición: participan las agrupaciones Tintoreros Mixtecos, Manos del Mar, Nadxeli Santiago e Hilo de Nube, junto con artesanas y artesanos de distintas comunidades de la región. Su presencia, dijo González, acerca conocimientos que siguen vivos.

Entre ellos destacan los Tintoreros Mixtecos de Pinotepa de Don Luis, que el 14 de octubre, a las 11:00 horas, participarán en la conferencia «Conservación y preservación del caracol púrpura», en el auditorio del Campus Puerto Ángel.

«Ellos son guardianes de esta técnica milenaria. Lo que hacen es ordeñar, por decir de alguna manera, el caracol, extraer el color que es el púrpura, teñir y regresan al caracol de nuevo a su hábitat. Entonces ellos lo hacen de esta manera para preservar la especie y la técnica», explicó González.

Puerto Ángel abre el 13 de octubre, a las 9:00 horas, con una exposición de artes plásticas en el Corredor del Centro de Reuniones Científicas. A las 10:00 horas, Pioneros del Buceo ofrece la conferencia «Inicios del buceo en Puerto Ángel: Memoria e identidad marina», y a las 12:00 horas sigue «Pochuteco: Rencuentro con mis ancestros y mi camino para devolverle la voz», dedicada a las lenguas originarias de Pochutla.

El día cierra a las 17:00 horas con «Con Sabor Costeño», de El Sur en La Piel.

El 14 de octubre, a las 15:00 horas, el Museo del Mar suma su propio programa: la conferencia «Historias y Leyendas de la Fauna Marina» y las exposiciones «El Legado de las Tortugas Marinas», «Accesorios que cuestan vida ¿Arte o Delito?», «Colección de Moluscos» y «Cefalópodos los Genios del Océano». A las 17:00 horas, Son de Viento y Marea cierra la sede con «Fandango Ribereño» en la Explanada.

Puerto Escondido recibe el 15 de octubre conferencias sobre la historia del surf y la arqueología de la costa de Oaxaca, exposiciones de artesanías y de artes plásticas, un concurso de poesía y, a las 17:00 horas, la presentación «Cuando la voz del Río se adentra al Mar», de Diana Selene López Gijón, en el Auditorio. El 16 de octubre, desde las 8:00 horas, abren la jornada los talleres de astronomía cultural, de son de artesa y de mixteco básico.

La Semana de la Cultura del Mar nació de una iniciativa del rector fundador de la Universidad del Mar, Modesto Seara Vázquez, que concibió un encuentro capaz de representar la pluralidad cultural de la costa oaxaqueña. «No contamos con una sola cultura, en la costa hay diversidad; por eso la Semana de la Cultura del Mar surge en 2023 con el objetivo de preservar y fomentar la cultura ligada a toda la costa oaxaqueña», señaló González.

El concierto de cierre de Noesis Ñuu Savi, a las 17:00 horas del 16 de octubre en la Explanada del Campus Puerto Escondido, pone el último punto del programa. Todas las actividades son de acceso gratuito y los detalles están en las redes sociales de la Universidad del Mar: instagram.com/soy_umar, UmarSitioOficial en Facebook y UMAR_SUNEO en X.