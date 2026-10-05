Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.- El Festival Escénico Lu’um Puksi’ik’al / Corazón de la Tierra cumple 10 años con un formato más largo: del 14 de octubre al 14 de noviembre llevará alrededor de 20 propuestas a seis localidades de Yucatán.

La ruta pasa por Huechen Balam, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab y Yaxcabá antes de cerrar con una semana intensiva en la comunidad de Sotuta.

“Decidimos hacerlo más largo porque tenemos la oportunidad de viajar a otros municipios y responder al deseo de llegar a más públicos, principalmente jóvenes”, señaló Paula Rechtman, quien lidera el festival.

La intención, explicó, es llevar obras importantes y, a la vez, sacar de la Casa de la Cultura Maya Nachi Cocom las producciones que se han gestado ahí, para que las infancias y las comunidades viajen y compartan con sus vecinos.

Ese espacio, en Sotuta, impulsa procesos de aprendizaje, creación y participación de infancias, juventudes, familias y artistas.

Las propuestas se enfocan en las necesidades de las comunidades locales y de públicos escolares específicos, desde preescolar hasta preparatoria, y combinan teatro, danza, circo, música, artes visuales, alimentación, actividades formativas y procesos de creación colectiva.

La muestra escénica es mayoritariamente yucateca, con producciones de Sotuta y de la Casa de la Cultura, y suma proyectos invitados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México y Veracruz.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y se inscribe en la iniciativa Territorios de Paz.

La edición de aniversario se articula bajo el lema “u toop’ol neek’ / brotar de semillas”, que la Secretaría de Cultura describe como una metáfora de la siembra y la cosecha literales y del impacto comunitario acumulado en una década de trabajo con infancias, juventudes y familias rurales.

El 14 de noviembre, en Sotuta, el festival cerrará con una creación colectiva masiva, fruto del taller formativo que realiza desde hace tres años y en el que participan más de 100 niños y niñas de la región, acompañados por artistas invitados y facilitadores. Saldrán a las calles en un pasacalles lúdico que convierte plazas y jardines públicos en escenarios.

La clausura sumará escenas teatrales construidas con anticipación y música en vivo del ensamble de ritmos latinoamericanos Las sin permiso, de Ciudad de México, y terminará con la proyección de un videomapping sobre la fachada de la Casa de la Cultura Maya Nachi Cocom.