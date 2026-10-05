Yucatán: festival Lu’um Puksi’ik’al cumple 10 años y dura un mes

La ruta suma Huechen Balam, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab y Yaxcabá y termina en Sotuta, donde más de 100 niños y niñas harán el cierre.

Siluetas de un venado y otros animales en una pantalla de teatro de sombras sobre la arena, en el festival Lu’um Puksi’ik’al

El festival lleva su programación a seis localidades de Yucatán antes de cerrar con una semana intensiva en Sotuta.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 05, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.- El Festival Escénico Lu’um Puksi’ik’al / Corazón de la Tierra cumple 10 años con un formato más largo: del 14 de octubre al 14 de noviembre llevará alrededor de 20 propuestas a seis localidades de Yucatán.

La ruta pasa por Huechen Balam, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab y Yaxcabá antes de cerrar con una semana intensiva en la comunidad de Sotuta.

“Decidimos hacerlo más largo porque tenemos la oportunidad de viajar a otros municipios y responder al deseo de llegar a más públicos, principalmente jóvenes”, señaló Paula Rechtman, quien lidera el festival.

La intención, explicó, es llevar obras importantes y, a la vez, sacar de la Casa de la Cultura Maya Nachi Cocom las producciones que se han gestado ahí, para que las infancias y las comunidades viajen y compartan con sus vecinos.

Ese espacio, en Sotuta, impulsa procesos de aprendizaje, creación y participación de infancias, juventudes, familias y artistas.

Las propuestas se enfocan en las necesidades de las comunidades locales y de públicos escolares específicos, desde preescolar hasta preparatoria, y combinan teatro, danza, circo, música, artes visuales, alimentación, actividades formativas y procesos de creación colectiva.

La muestra escénica es mayoritariamente yucateca, con producciones de Sotuta y de la Casa de la Cultura, y suma proyectos invitados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México y Veracruz.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y se inscribe en la iniciativa Territorios de Paz.

La edición de aniversario se articula bajo el lema “u toop’ol neek’ / brotar de semillas”, que la Secretaría de Cultura describe como una metáfora de la siembra y la cosecha literales y del impacto comunitario acumulado en una década de trabajo con infancias, juventudes y familias rurales.

El 14 de noviembre, en Sotuta, el festival cerrará con una creación colectiva masiva, fruto del taller formativo que realiza desde hace tres años y en el que participan más de 100 niños y niñas de la región, acompañados por artistas invitados y facilitadores. Saldrán a las calles en un pasacalles lúdico que convierte plazas y jardines públicos en escenarios.

La clausura sumará escenas teatrales construidas con anticipación y música en vivo del ensamble de ritmos latinoamericanos Las sin permiso, de Ciudad de México, y terminará con la proyección de un videomapping sobre la fachada de la Casa de la Cultura Maya Nachi Cocom.

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