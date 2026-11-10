Pagan 4,519 mdp a casi 40 mil productores de maíz, arroz y trigo

Los pagos alcanzan a productores de 20 estados. En arroz el avance es de 71% y en trigo, de 87%.

Manos sostienen un sobre del Banco del Bienestar con la tarjeta de pago
  • AGRICULTURA destinó 4 mil 519 millones de pesos a los incentivos.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Casi 40 mil productores de maíz blanco, arroz y trigo de 20 estados recibieron incentivos por 4 mil 519 millones de pesos, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) pagó de forma directa mediante el Banco del Bienestar.

La dependencia informó que el monto equivale a 94% de los productores registrados en los dos ciclos del programa Comercio Justo: Primavera-Verano 2025 y Otoño-Invierno 2025-2026.

En Sinaloa, AGRICULTURA reporta 97% de las tarjetas entregadas a productores de maíz blanco. Esa cifra corresponde a 99% del proceso de pago del incentivo del ciclo Otoño-Invierno.

En arroz se atendió a 969 productores de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz, con un avance de 71%.

En trigo, el pago llegó a 12 mil 444 productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La dependencia lo ubica en 87% del total.

Los incentivos forman parte de un esquema que deriva del acuerdo por el que se crea el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco.

Tiene seis componentes: cobertura de precios, seguro agrícola, precio de referencia con incentivo, compras consolidadas de insumos, compras anticipadas de grano y créditos de Cosechando Soberanía con tasa preferencial de 8.5%.

AGRICULTURA pidió a las personas beneficiarias acudir a las Oficinas de Representación, los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) más cercanos. La dependencia no precisó fecha para completar los pagos pendientes de arroz y trigo.

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