Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Casi 40 mil productores de maíz blanco, arroz y trigo de 20 estados recibieron incentivos por 4 mil 519 millones de pesos, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) pagó de forma directa mediante el Banco del Bienestar.

La dependencia informó que el monto equivale a 94% de los productores registrados en los dos ciclos del programa Comercio Justo: Primavera-Verano 2025 y Otoño-Invierno 2025-2026.

En Sinaloa, AGRICULTURA reporta 97% de las tarjetas entregadas a productores de maíz blanco. Esa cifra corresponde a 99% del proceso de pago del incentivo del ciclo Otoño-Invierno.

En arroz se atendió a 969 productores de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz, con un avance de 71%.

En trigo, el pago llegó a 12 mil 444 productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La dependencia lo ubica en 87% del total.

Los incentivos forman parte de un esquema que deriva del acuerdo por el que se crea el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco.

Tiene seis componentes: cobertura de precios, seguro agrícola, precio de referencia con incentivo, compras consolidadas de insumos, compras anticipadas de grano y créditos de Cosechando Soberanía con tasa preferencial de 8.5%.

AGRICULTURA pidió a las personas beneficiarias acudir a las Oficinas de Representación, los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) más cercanos. La dependencia no precisó fecha para completar los pagos pendientes de arroz y trigo.