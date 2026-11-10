Usuarios esperan hasta media hora un camión en San Juan del Río

Un sondeo en paradas de San Juan del Río y una publicación de usuarios en Facebook coinciden en el tiempo de espera como principal queja.

Usuarios sentados en una parada de transporte público junto a una unidad amarilla en San Juan del Río

Usuarios consultados en puntos de ascenso reportaron esperas de hasta 30 minutos.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 10, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.– En un sondeo realizado en puntos de ascenso del transporte público de San Juan del Río, usuarios reportaron esperas de hasta 30 minutos para abordar una unidad.

“Ya tengo media hora aquí, media hora esperando la ruta de San Pedro”, comentó una de las entrevistadas, quien señaló que habitualmente debe esperar durante lapsos prolongados para abordar una unidad.

Otra ciudadana consideró que el tiempo de espera es la principal deficiencia del servicio.

La queja también circula en redes. En una publicación de Facebook, usuarios señalaron lo mismo en las rutas 24, 16 y 37 de la Zona Oriente.

Los usuarios mencionan que han llegado a esperar hasta una hora para abordar una unidad, pese a observar que otras unidades circulan en sentido contrario.

La situación pone sobre la mesa la importancia de conocer la frecuencia con la que circulan las unidades y las condiciones en las que se presta el servicio a los usuarios del transporte público, ya que esta situación causa descontento en la población y en ocasiones afecta sus horarios y rutinas diarias.

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