Querétaro — 17 de marzo de 2026. —Proyectos de ampliación de rutas de transporte público en al menos tres municipios están en desarrollo por parte de la Dirección de Movilidad del estado, aunque ninguno tiene aún una determinación concreta ni fecha de arranque, reconoció Gerardo Cuanalo Santos, titular de la dependencia.
Entre las zonas contempladas se encuentran El Marqués, Pedro Escobedo y ramales que conectarían San Juan del Río con Peñamiller. El funcionario confirmó que los proyectos existen documentados, pero requieren ajustes en diversas decisiones antes de avanzar a una fase de implementación.
"Tenemos proyectos en mano, pero alguno concreto donde ya tengamos determinación, no tenemos en este momento", precisó Cuanalo Santos al ser cuestionado sobre plazos para las nuevas rutas de transporte en Querétaro.
La ampliación de cobertura del sistema de transporte es una demanda recurrente en municipios como El Marqués, donde el crecimiento habitacional ha rebasado la oferta de movilidad, y en zonas semiurbanas entre San Juan del Río y la sierra gorda queretana.
El director de Movilidad indicó que las decisiones se irán tomando de manera progresiva conforme avancen los ajustes técnicos y presupuestales necesarios para cada proyecto.