Movilidad alista proyectos de nuevas rutas en El Marqués y San Juan del Río

La Dirección de Movilidad trabaja en proyectos para El Marqués, Pedro Escobedo y ramales hacia Peñamiller.

Autobús de transporte público en Querétaro, proyectos de nuevas rutas en El Marqués y San Juan del Río

Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad, confirmó proyectos de ampliación de rutas en tres municipios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 17 de marzo de 2026. —Proyectos de ampliación de rutas de transporte público en al menos tres municipios están en desarrollo por parte de la Dirección de Movilidad del estado, aunque ninguno tiene aún una determinación concreta ni fecha de arranque, reconoció Gerardo Cuanalo Santos, titular de la dependencia.

Entre las zonas contempladas se encuentran El Marqués, Pedro Escobedo y ramales que conectarían San Juan del Río con Peñamiller. El funcionario confirmó que los proyectos existen documentados, pero requieren ajustes en diversas decisiones antes de avanzar a una fase de implementación.

"Tenemos proyectos en mano, pero alguno concreto donde ya tengamos determinación, no tenemos en este momento", precisó Cuanalo Santos al ser cuestionado sobre plazos para las nuevas rutas de transporte en Querétaro.

La ampliación de cobertura del sistema de transporte es una demanda recurrente en municipios como El Marqués, donde el crecimiento habitacional ha rebasado la oferta de movilidad, y en zonas semiurbanas entre San Juan del Río y la sierra gorda queretana.

El director de Movilidad indicó que las decisiones se irán tomando de manera progresiva conforme avancen los ajustes técnicos y presupuestales necesarios para cada proyecto.

movilidadtransporteagencia estatal de movilidad

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