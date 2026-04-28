PAN acusa que la 57 acumula 183 muertos y 7 años sin concluir en Querétaro

Arango exige soluciones en tramo que acumula 3 mil 708 accidentes desde el arranque de obras en 2019.

Martín Arango, dirigente del PAN Querétaro, durante rueda de prensa sobre carretera federal 57 y accidentes en obras

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, durante la conferencia en la que presentó los datos de accidentalidad en el tramo federal 57.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de abril de 2026. — Ciento ochenta y tres muertos, 3 mil 708 accidentes viales y siete años de obras inconclusas: esas son las cifras que el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro colocó este lunes sobre la mesa para acusar al gobierno federal de haber convertido la carretera federal 57 en lo que su dirigente estatal calificó como "el monumento nacional a la incompetencia" o, en su lectura más directa, en la caja chica de Morena.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, presentó en rueda de prensa los datos de la Guardia Nacional (GN) que documentan, desde el arranque de los trabajos en 2019, un incremento del 7% en la tasa anual de accidentes en el tramo intervenido.

A las víctimas mortales se suman 883 personas lesionadas. "Esa es la verdadera factura de la improvisación morenista", afirmó Arango, al señalar que las obras sin rutas alternas adecuadas han trasladado el tráfico de una carretera federal —más de 140 mil vehículos diarios según sus datos— hacia calles del Ejido El Colorado y zonas de Pedro Escobedo, localidades que no fueron diseñadas para absorber esa carga.

"Lo que debió ser una modernización estratégica terminó convertido en un castigo diario para miles de familias, transportistas, trabajadores y estudiantes", señaló el dirigente, quien sostuvo que el tramo lleva desde 2019 en un ciclo de retrasos, modificaciones de proyecto y nuevas fechas de entrega que se incumplen de manera sistemática.

En su balance, la obra acumula más de siete años sin conclusión —situación que el PAN atribuye a deficiencias de planeación del gobierno federal.

Arango también apuntó hacia las consecuencias económicas de los cierres recurrentes en rutas como Chichimequillas y Palmillas, donde los desvíos elevan los tiempos de traslado y los costos en casetas.

"Podrán tener un montón de caprichos en el sur del país como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, pero la carretera 57 se ha convertido en la única obra sin terminar desde 2019; le quitan, le ponen y le vuelven a poner", expresó.

Federal 57: clave logística del norte y de la frontera con Estados Unidos

Lía Limón, Secretaria Nacional de Vinculación con la Sociedad del PAN, amplió el diagnóstico hacia el plano nacional: la carretera 57 es el principal corredor logístico hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos, por lo que mantenerla en obra indefinida afecta el traslado de mercancías, encarece costos para productores y debilita la competitividad de México en un momento en que la reconfiguración de cadenas de suministro representaría una ventana de oportunidad para el país.

¿Cuántos vehículos circulan diariamente por la carretera 57?

De acuerdo con los datos presentados por el PAN en la rueda de prensa, más de 140 mil vehículos transitan diariamente por el tramo en obras.

La dependencia federal responsable de la obra no había emitido cifras actualizadas de aforo antes del cierre de esta información.

En la conferencia estuvieron presentes la Secretaria General del PAN Querétaro, Iris Alafita; el Secretario Estatal de Vinculación con la Sociedad, Mauricio Cárdenas; la Secretaria de la Familia, Mary Carmen Ortuño; y la diputada local Juliana Hernández.

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