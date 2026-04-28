La Mesa Directiva que recibió el documento está presidida por el morenista Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y se integra por las diputadas Juliana Rosario Hernández Quintanar, María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos. La entrega ocurre a tres semanas de que Piedragil asumiera la presidencia del Congreso estatal para el periodo abril-octubre 2026.

Antes de ceder la palabra al magistrado, Piedragil Ortiz pidió un minuto de silencio por las víctimas del accidente registrado este miércoles en la comunidad de La Muralla, en Amealco, donde un autobús de la línea Amealcenses dejó al menos nueve personas fallecidas según cifras del Centro Regulador de Urgencias Médicas. El presidente del Congreso extendió condolencias a las familias a nombre del Poder Legislativo.

Rangel Contreras dedicó parte del mensaje a explicar el sentido institucional de la labor del tribunal. Sostuvo que no se trata solo de resolver controversias entre particulares y autoridades, sino de garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los cauces de legalidad y respeto a la dignidad humana.

Sesión Solemne de la LXI Legislatura donde se recibió el informe anual del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado rotativo.com.mx

El documento entregado, dijo, transparenta el esfuerzo de quienes integran el órgano y da cuenta del cumplimiento de su misión constitucional.

Resultados en sala superior y juzgados administrativos

El magistrado reportó que durante el periodo las secciones de la Sala Superior emitieron mil 275 acuerdos, a los que se sumaron 34 acuerdos dictados por la Cuarta Sección.

En la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas se emitieron 17 sentencias definitivas en juicios de nulidad y se resolvieron 22 casos de responsabilidad por faltas administrativas graves, de acuerdo con el balance presentado ante la Legislatura local .

En los juzgados administrativos, que constituyen la primera línea de contacto entre la ciudadanía y la justicia administrativa, se emitieron 19 mil 172 acuerdos y mil 871 sentencias durante el periodo reportado. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro opera como órgano jurisdiccional independiente con autonomía para dictar sus fallos y forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, de acuerdo con su ley orgánica.

¿Qué función cumple el TJA en el Sistema Estatal Anticorrupción?

La Sala Especializada desempeña un rol técnico en el combate a la corrupción al resolver casos de responsabilidad por faltas administrativas graves, mientras que la Sala Superior ejerce la función de control encargada de revisar la legalidad de las determinaciones de instancias inferiores.

"Este informe no es solo una compilación de actividades, es el testimonio de un tribunal que trabaja con apego irrestricto a la ley", afirmó Rangel Contreras al cierre de su mensaje.

Con la entrega del documento, Piedragil Ortiz declaró cumplido lo mandatado por el artículo 34, apartado A, de la Constitución estatal, en relación con los artículos 1 y 12, fracción Octava, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.