El Cabildo reconoció como beneficiaria del finado Hugo Gozas Querido a Luciana Sayago Lira. De acuerdo con la información presentada por el propio Flores Pérez, el trabajador —que se desempeñó como peón municipal durante 17 años, 10 meses y 28 días— se había jubilado en 2018 con una pensión equivalente al 50% de su sueldo: 2 mil 395 pesos mensuales en ese momento, cantidad que al mes de su fallecimiento, ocurrido el 17 de marzo pasado, apenas había subido a 4 mil 772 pesos, cifra inferior a la mitad del salario mínimo actual.

"Vuelvo a reconocer aquí que ahora a la viuda le van a subir a lo que es el sueldo mínimo, es arriba de los nueve mil pesos, pero esta persona que falleció el día 17 de marzo recibía la mitad de un sueldo mínimo", señaló el regidor.

Flores Pérez hizo un llamado explícito a revisar todos los expedientes de jubilados y pensionados activos, sin esperar a que mueran para que sus viudas accedan a una prestación digna.

La segunda pensión por muerte fue aprobada a favor de María Cristina Olvera Hernández, viuda de José Gregorio Pérez Duarte, velador del Departamento de Vialidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano que laboró para el municipio 28 años —del 10 de enero de 1971 al 1 de julio de 1999— y que falleció el 9 de marzo a los 84 años.

Su pensión, de 7 mil 991 pesos al mes, era también el único ingreso con el que el hombre sostenía a su esposa de 82 años y a una hija con síndrome de Down.

La viuda pasará al monto del salario mínimo vigente, superior a 9 mil pesos. El regidor reiteró el mismo diagnóstico: "Hay muchos casos así".

Registro Civil, nueva titular con perfil en género y derechos humanos

El punto más debatido de la sesión fue la ratificación de la licenciada María Fernanda Padilla Martínez como directora del Registro Civil Municipal y Oficial 01 y 07.

Padilla Martínez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Derecho Civil, Mercantil y Familiar, y estudios de maestría en la misma institución.

Su trayectoria en el servicio público se concentra en la atención a mujeres: fue directora de Programas y Acciones para las Mujeres en la Secretaría de la Mujer del Municipio y coordinadora en el Instituto Municipal de las Mujeres.

El regidor Marco Antonio León Hernández, del Partido Verde Ecologista, reconoció el expediente de la funcionaria pero advirtió que ninguno de sus cargos previos tiene relación directa con el Registro Civil.

"No tengo ningún problema en votar a favor", indicó, aunque pidió que la nueva titular intervenga para resolver el problema de citas para el trámite de CURP biométrico, señalando que en Querétaro el acceso al sistema federal que gestiona ese documento sigue siendo limitado.

El regidor Manuel Pozo Cabrera, a nombre del bloque PAN-PRI, ponderó la "calidad humana" de Padilla Martínez y subrayó la dimensión social del cargo, que acompaña a los ciudadanos desde el nacimiento hasta la muerte. La votación en cédula arrojó 14 votos a favor; Macías Olvera tomó la protesta de ley a la nueva funcionaria al término del escrutinio.

¿Cuánto cobran los jubilados municipales de Querétaro?

La sesión no abrió formalmente el debate sobre la escala de pensiones municipales, pero las denuncias del regidor Flores Pérez pusieron sobre la mesa una pregunta que el Cabildo no respondió: cuántos de los pensionados y jubilados actuales del Ayuntamiento de Querétaro se encuentran por debajo del salario mínimo, y cuál sería el costo para el erario de llevar todos esos casos al nivel mínimo legal. El ayuntamiento no precisó estos datos durante la sesión.

Los tres acuerdos se aprobaron por unanimidad con 14 votos a favor. La sesión ordinaria contó con la presencia de la síndico municipal María del Carmen Presa Ortega y diez regidores; un integrante del Cabildo envió justificante de inasistencia.