Atrapan a sospechoso con machete dentro de bodega en Querétaro capital

Policías municipales localizan a sospechoso tras persecución en colonia Felipe Carrillo Puerto.

Policías de la SSPMQ en operativo nocturno en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro capital, tras alerta del CAE 9-1-1

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro desplegados en colonia Felipe Carrillo Puerto durante operativo nocturno activado por el CAE 9-1-1.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de abril de 2026. — Dos sospechosos captados por las cámaras del Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 dentro de una bodega de la colonia Felipe Carrillo Puerto provocaron el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), quienes detuvieron a uno de los individuos tras una persecución a pie.

El hombre portaba un machete y no pudo justificar su presencia en el inmueble, que presentaba daños en su cortina metálica.

La alerta llegó a los policías a través de la tecnología de videovigilancia enlazada al 9-1-1, sistema que permitió identificar a los dos masculinos mientras permanecían en la bodega ubicada sobre la calle Espuelas del Ferrocarril, casi esquina con 18 de Marzo.

La herramienta tecnológica ha figurado en varios operativos de la SSPMQ en la capital queretana, que en 2025 entregaron a 87 personas detenidas a la Fiscalía General del Estado.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que los hombres continuaban adentro. En cuanto advirtieron la presencia policial, los dos individuos corrieron en distintas direcciones.

Los elementos le dieron alcance a uno de ellos después de una breve persecución pie-tierra; el segundo logró escapar y su paradero no fue informado por la corporación al momento de la redacción.

La revisión del sitio arrojó que la cortina metálica presentaba daños evidentes, lo que la autoridad interpretó como señal de intrusión.

En poder del detenido se encontró un arma blanca tipo machete. No se reportó la recuperación de objetos sustraídos del interior, y la dependencia no precisó si el inmueble contaba con propietario o vigilante identificado al momento del reporte.

Ante la negativa del sujeto para explicar su estancia en el inmueble, los policías procedieron a ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro por los delitos de daños dolosos y posesión de armas prohibidas. La dependencia determinará su situación legal conforme avancen las diligencias.

No es la primera detención de este tipo en la delegación Felipe Carrillo Puerto durante las últimas semanas. A mediados de abril, oficiales de la SSPMQ capturaron a "el Gato" sobre el techo de una tienda de conveniencia en la misma demarcación, también tras el activamiento de una alarma reportada al 9-1-1.

Las diligencias para determinar el paradero del segundo sospechoso quedaron en manos de la corporación municipal.

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