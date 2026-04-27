Peñamiller, 27 de abril de 2026. —Cientos de habitantes de San Miguel Palmas y comunidades aledañas escucharon al diputado Eric Silva Hernández exponer los ejes centrales de la Iniciativa de Ley Estatal de Agua y Saneamiento que presentó el 17 de marzo ante el Congreso del Estado, en lo que fue el primer foro regional de un proceso de consulta que recorrerá varios municipios de Querétaro. Silva Hernández describió el encuentro como el arranque de una ruta para democratizar las decisiones sobre el agua: "sacarlas de los escritorios y llevarlas a las comunidades donde los problemas del agua se viven todos los días".
La iniciativa se discute actualmente en Comisiones Unidas del Legislativo local, donde la crisis hídrica del estado ya ocupa la agenda desde septiembre de 2025, cuando el Consejo Consultivo del Agua advirtió al propio Congreso que el 80% del agua en Querétaro se extrae de acuíferos sobreexplotados. Esa estadística pesa de manera particular sobre municipios como Peñamiller, donde el acceso al recurso es más precario que en el corredor industrial del estado.
En el foro participaron la delegada de San Miguel Palmas, Anallely Díaz, y la diputada local Rosalba Vázquez Munguía, quienes respaldaron la propuesta y coincidieron en que el modelo que ha operado en zonas rurales e indígenas ha marginado a esas comunidades del acceso al agua potable. La delegada Díaz sintetizó el ánimo de la sala: "aquí hemos vivido el abandono y la indiferencia. Hoy, por primera vez, un diputado viene con una propuesta real y con la voluntad de escucharnos".
La propuesta: sistemas comunitarios con respaldo legal y sin tandeo
Silva Hernández precisó que la iniciativa reconocería jurídicamente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento —figuras que operan en decenas de localidades serranas sin ningún amparo formal— y les otorgaría apoyo técnico y financiero del gobierno estatal. Paralelamente, la propuesta busca prohibir el tandeo para garantizar suministro continuo en todos los hogares del estado. "No venimos a traerles promesas, sino un proyecto de ley sólido, con conciencia social, que ya se presentó ante el Congreso del Estado, y que esperamos que cuente con el respaldo de nuestras compañeras y compañeros diputados", precisó el legislador.
Durante los turnos ciudadanos se subrayó la dimensión política de la discusión: "estar en contra de esta ley, es ir en contra de solucionar una de las deudas históricas más grandes que se tienen con los queretanos que más lo necesitan", señaló uno de los participantes. La iniciativa de ley de agua y saneamiento —que entre sus ejes también propone elevar el mínimo vital de 50 a 100 litros por persona al día— fue presentada en marzo junto con las diputadas Laura Andrea Tovar Saavedra, Rosalba Vázquez y Blanca Flor Benítez.
¿Cuándo continuarán los foros regionales?
El legislador no precisó fechas ni municipios específicos para las próximas paradas, aunque anunció que el proceso de Parlamento Abierto se extenderá a otras regiones del estado. La iniciativa sigue en análisis en Comisiones Unidas, a la espera de enriquecerse con las aportaciones de estos encuentros. El Congreso tampoco ha fijado fecha para presentar un dictamen al pleno. En paralelo, la diputada Sully Mauricio Sixtos impulsa su propio ciclo de mesas territoriales sobre la nueva Ley de Aguas, que ya acumula seis municipios recorridos sin que la Comisión haya precisado cuándo concluirá ese ejercicio.