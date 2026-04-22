Amealco, 22 de abril de 2026. — El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) del Estado de Querétaro confirmó un saldo oficial de nueve personas fallecidas, tres en estado grave y al menos 24 lesionados —cifra aún en consolidación oficial— tras el accidente del camión de la línea Amealcenses registrado esta mañana en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio del municipio de Amealco.
Al arribo de la primera unidad de atención médica se activó el protocolo de múltiples víctimas con corporaciones de cuatro municipios. Como informó este medio, la unidad se salió del camino y se estrelló contra un árbol mientras transportaba a trabajadores de comunidades indígenas rumbo a sus empleos en San Juan del Río.
Carlos Casillas, director del CRUM, detalló en el sitio la clasificación por gravedad de los pacientes atendidos: tres fueron catalogados como código rojo, de los cuales dos fueron trasladados en helicóptero a hospitales de San Juan del Río y uno más al centro de salud de Amealco.
Otros seis pacientes se ubicaron en código amarillo, con lesiones que no comprometen la vida de manera inminente pero que requieren seguimiento médico y complemento diagnóstico.
Entre 18 y 25 personas adicionales se clasificaron como código verde para valoración, cuya atención se canalizará a través del seguro del transportista.
El CRUM desplegó dos ambulancias de apoyo logístico, una de terapia intensiva, dos helicópteros y dos médicos urgenciólogos para atender a los pacientes sobre la cinta asfáltica. Infografía: rotativo.com.mx
Casillas explicó que la estrategia de triage aplicada sobre la cinta asfáltica buscó "llevar el desastre a los hospitales", es decir, distribuir a los pacientes entre las instituciones según capacidad instalada y gravedad de las lesiones.
El operativo movilizó dos ambulancias de apoyo logístico del CRUM, una ambulancia de terapia intensiva, dos helicópteros del gobierno del estado y de la Coalición de Servicios Aéreos, dos médicos urgenciólogos y dos ambulancias adicionales en el centro de salud de Amealco.
Protección Civil del Marqués, Protección Civil de San Juan del Río, Bomberos de San Juan del Río, Cruz Roja de Amealco y Cruz Roja de San Juan del Río sumaron recursos a la atención.
Lesionados no censados complican el conteo final
El director del CRUM reconoció que el número exacto de pacientes en código verde aún no está cerrado porque varios de los ocupantes del camión se retiraron del sitio por sus propios medios antes de la clasificación formal.
"En el transcurso del día integraremos toda esta información", puntualizó Casillas, quien adelantó que la recopilación definitiva se hará a lo largo de la jornada conforme los lesionados acudan a centros médicos por el seguro del transportista. La operación interinstitucional involucró a los municipios de Amealco, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro capital.
El CRUM desplegó dos ambulancias de apoyo logístico, una de terapia intensiva, dos helicópteros y dos médicos urgenciólogos para atender a los pacientes sobre la cinta asfáltica. rotativo.com.mx
En la fase hospitalaria de la emergencia, Cruz Roja San Juan del Río y Protección Civil siguieron apoyando el traslado y la atención; en Querétaro capital, el CRUM y Protección Civil del Marqués sostuvieron la coordinación.
"Tenemos una gran ventaja en Querétaro que sí hay esta comunicación, esta coordinación", subrayó el funcionario sobre la respuesta conjunta entre corporaciones estatales y municipales.
Datos específicos sobre las víctimas quedan bajo control de la Fiscalía
El director del Centro Regulador precisó que, una vez que la Fiscalía General del Estado de Querétaro toma posición de la escena, las instancias de emergencia limitan la difusión de información específica como rangos de edad, identidades o detalles periciales.
Esa información corresponde al ámbito de la investigación que conduce la Fiscalía, que tomó conocimiento para iniciar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.
Al momento de la redacción, la línea Amealcenses no había emitido postura pública sobre el siniestro ni sobre la situación laboral del conductor de la unidad.