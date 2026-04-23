Defensoría del TJA atiende a 3,779 personas en un año en Querétaro

El órgano jurisdiccional reporta incremento en consultas presenciales y telefónicas en materia administrativa.

Defensoría Pública del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro registra 3,779 atenciones ciudadanas en un año

Juan Pablo Rangel Contreras, magistrado presidente del TJA, presentó el balance de atención ciudadana en el informe anual

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — La Defensoría Pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJA) atendió a 3 mil 779 personas durante el último periodo reportado mediante asesoría jurídica presencial y telefónica, un incremento del 57% frente al año anterior.

El dato fue presentado este jueves por el magistrado presidente Juan Pablo Rangel Contreras en el informe anual entregado ante la LXI Legislatura.

La asesoría del TJA opera para ciudadanos que enfrentan actos de autoridad en materia administrativa y que no cuentan con recursos económicos suficientes para costear defensa privada. El servicio es gratuito y funciona como mecanismo de acceso a la justicia ante controversias con dependencias públicas locales.

De acuerdo con el magistrado, el tribunal partió de la premisa de que la situación económica de una persona no debe ser obstáculo para defenderse frente a un acto de autoridad que considere injusto.

El crecimiento del 57% en las consultas se integró en el balance general de un periodo donde el tribunal también registró aumentos significativos en la carga jurisdiccional.

La entrega del informe anual se realizó en Sesión Solemne presidida por el diputado morenista Sinuhé Piedragil Ortiz, quien encabeza la Mesa Directiva del Congreso local desde principios de abril.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro no precisó en el informe el desglose de las consultas por tipo de asunto ni la distribución territorial de las atenciones entre los 18 municipios del estado.

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