Querétaro, 23 de abril de 2026. — La Defensoría Pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJA) atendió a 3 mil 779 personas durante el último periodo reportado mediante asesoría jurídica presencial y telefónica, un incremento del 57% frente al año anterior.
El dato fue presentado este jueves por el magistrado presidente Juan Pablo Rangel Contreras en el informe anual entregado ante la LXI Legislatura.
La asesoría del TJA opera para ciudadanos que enfrentan actos de autoridad en materia administrativa y que no cuentan con recursos económicos suficientes para costear defensa privada. El servicio es gratuito y funciona como mecanismo de acceso a la justicia ante controversias con dependencias públicas locales.
De acuerdo con el magistrado, el tribunal partió de la premisa de que la situación económica de una persona no debe ser obstáculo para defenderse frente a un acto de autoridad que considere injusto.
El crecimiento del 57% en las consultas se integró en el balance general de un periodo donde el tribunal también registró aumentos significativos en la carga jurisdiccional.
La entrega del informe anual se realizó en Sesión Solemne presidida por el diputado morenista Sinuhé Piedragil Ortiz, quien encabeza la Mesa Directiva del Congreso local desde principios de abril.
El Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro no precisó en el informe el desglose de las consultas por tipo de asunto ni la distribución territorial de las atenciones entre los 18 municipios del estado.