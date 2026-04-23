Invierten 5.7 mdp en restaurar la Misión de Concá, patrimonio UNESCO en Arroyo Seco

Gobierno estatal y federación entregan trabajos de conservación en el templo del siglo XVIII declarado patrimonio mundial.

Fachada de la Misión de San Miguel Concá en Arroyo Seco, Querétaro, patrimonio UNESCO restaurado con 5.7 millones de pesos

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega de los trabajos de conservación en el templo franciscano de Concá.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Arroyo Seco, 23 de abril de 2026. — La Misión de San Miguel Concá, uno de los templos franciscanos de la Sierra Gorda catalogados como patrimonio mundial por la UNESCO, recuperó sus cubiertas tras una intervención que destinó 5.7 millones de pesos a 447 metros cuadrados de superficie restaurada.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de recepción de obra en el municipio de Arroyo Seco, donde también anunció nuevos recursos para agua, infraestructura carretera y energía eléctrica en la región serrana.

El proyecto se financió mediante una bolsa bipartita entre la federación y el gobierno estatal que surgió del Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, al que el estado concursó durante el primer trimestre de 2025.

La federación aportó el 58 por ciento del recurso y el estado el 42 por ciento restante, según precisó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X. Salgado Tovar.

Los trabajos contemplaron la liberación y limpieza de muros de microorganismos, sustitución de entortados en azotea, impermeabilización de cubiertas y cúpula, reintegración cromática de murales y fachada, pintura del claustro y rehabilitación de la carpintería de la portada.

La Misión de San Miguel Concá, fundada el 25 de abril de 1744, forma parte del grupo de misiones franciscanas de la Sierra Gorda edificadas en el siglo XVIII.

"El gobierno de Mauricio Kuri se ha caracterizado por ser un gobierno respetuoso, responsable de la conservación de los monumentos históricos en todo el estado", sostuvo el titular de la SDUOP durante la entrega.

Salgado Tovar añadió que los trabajos cumplieron la normatividad aplicable en el respeto a la arquitectura original, los materiales y la cromática de origen.

Al entregar la obra, Kuri González aprovechó el acto para anunciar inversiones adicionales en la zona. Informó que su administración autorizó siete millones de pesos para obras de conducción de agua en beneficio de los habitantes de la comunidad El Acayo, y confirmó que en coordinación con el Gobierno Federal ya iniciaron los trabajos de rehabilitación de la carretera 120, gestión que contempla también la construcción de algunos puentes. "Lo mejor de Querétaro está en la Sierra, y lo mejor de la Sierra es su gente", expresó el mandatario estatal durante el evento.

Pendientes energéticos y gestión con CFE

Sobre el tema de energía eléctrica, el gobernador reconoció que la competencia corresponde al ámbito federal, pero sostuvo que la Agencia de Energía del Estado mantiene contacto con la Comisión Federal de Electricidad para instalar una nueva línea de alta tensión hacia la Sierra con el objetivo de mejorar el servicio.

El mandatario indicó que ya ha planteado el tema a la presidenta de la República, quien se mantiene atenta de la situación. La administración estatal no precisó un calendario para la instalación de la línea ni el monto de inversión que involucraría el proyecto energético. Tampoco se informó sobre cuántos hogares se beneficiarían con la ampliación de la red.

¿Quiénes participaron en la entrega de obra?

El presidente municipal de Arroyo Seco, Fernando Sánchez Gil, precisó que las obras de conservación del templo en una superficie de 447 metros cuadrados de cubiertas tuvieron origen en una petición ciudadana de habitantes de la localidad, y reconoció a la administración de Kuri González como un gobierno de puertas abiertas.

Por su parte, el rector de la Rectoría San Miguel Arcángel, Felipe de Jesús Zamudio Hernández, agradeció a nombre de la comunidad feligresa los recursos destinados a la restauración exterior del templo, que representa —según expresó— no sólo la conservación de un monumento histórico, sino también la rehabilitación de un testimonio de fe y evangelización.

La administración estatal no detalló si el Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial considera intervenciones adicionales en otras misiones franciscanas de la Sierra Gorda durante este año.

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