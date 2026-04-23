Cae en San José el Alto sujeto buscado por robo agravado en CDMX

Fiscalía de Querétaro entrega a Hugo Marcelo "N" a autoridades capitalinas.

Policía de Investigación del Delito de Querétaro detiene en San José el Alto a imputado requerido por CDMX

Hugo Marcelo "N" fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito en la colonia San José el Alto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — Hugo Marcelo "N", requerido por la justicia de Ciudad de México por el delito de robo agravado contra una empresa comercial, fue detenido en la colonia San José el Alto por elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La aprehensión se ejecutó bajo el esquema de colaboración entre fiscalías, luego de que se confirmara que el imputado contaba con mandamiento judicial vigente girado por autoridades capitalinas.

La detención se suma a las acciones que la Fiscalía estatal ha ejecutado dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, bajo la cual se han cumplimentado órdenes de aprehensión a solicitud de homólogos de otras entidades.

En este caso, el detenido era buscado por una carpeta de investigación integrada en Ciudad de México por el robo cometido contra una empresa comercial, sin que la dependencia haya precisado el monto del ilícito ni la fecha en que ocurrió el hecho.

Tras la detención, al imputado le fueron leídos sus derechos como persona detenida conforme al debido proceso. La Policía de Investigación del Delito de Querétaro lo entregó a agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes lo trasladarán para ponerlo a disposición del juez de control que libró la orden de aprehensión.

Será esa autoridad judicial la que determine su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía queretana destacó que este tipo de cumplimentaciones responden a los convenios de colaboración interinstitucional entre procuradurías y fiscalías del país, que permiten ejecutar mandamientos judiciales cuando los imputados se localizan fuera de la entidad que los requiere.

Al momento de la redacción, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido postura sobre el avance de la carpeta de investigación ni sobre los cargos específicos que se imputarán al detenido en la audiencia inicial.

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