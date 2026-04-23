Querétaro, 23 de abril de 2026. — Hugo Marcelo "N", requerido por la justicia de Ciudad de México por el delito de robo agravado contra una empresa comercial, fue detenido en la colonia San José el Alto por elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La aprehensión se ejecutó bajo el esquema de colaboración entre fiscalías, luego de que se confirmara que el imputado contaba con mandamiento judicial vigente girado por autoridades capitalinas.
La detención se suma a las acciones que la Fiscalía estatal ha ejecutado dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, bajo la cual se han cumplimentado órdenes de aprehensión a solicitud de homólogos de otras entidades.
En este caso, el detenido era buscado por una carpeta de investigación integrada en Ciudad de México por el robo cometido contra una empresa comercial, sin que la dependencia haya precisado el monto del ilícito ni la fecha en que ocurrió el hecho.
Tras la detención, al imputado le fueron leídos sus derechos como persona detenida conforme al debido proceso. La Policía de Investigación del Delito de Querétaro lo entregó a agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes lo trasladarán para ponerlo a disposición del juez de control que libró la orden de aprehensión.
Será esa autoridad judicial la que determine su situación jurídica en las próximas horas.
La Fiscalía queretana destacó que este tipo de cumplimentaciones responden a los convenios de colaboración interinstitucional entre procuradurías y fiscalías del país, que permiten ejecutar mandamientos judiciales cuando los imputados se localizan fuera de la entidad que los requiere.
Al momento de la redacción, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido postura sobre el avance de la carpeta de investigación ni sobre los cargos específicos que se imputarán al detenido en la audiencia inicial.