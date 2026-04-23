SMDIF entrega aguinaldos y juguetes a 114 niños de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro

El SMDIF convivió con menores en el aula La Versolilla junto con la Asociación de Fiscalistas del Estado.

Aula de usos múltiples La Versolilla en Santa Rosa Jáuregui durante la entrega del SMDIF Querétaro a 114 niños

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del SMDIF Querétaro, durante la convivencia del Día del Niño en Santa Rosa Jáuregui.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — El Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Querétaro entregó aguinaldos y juguetes a 114 niñas y niños de Santa Rosa Jáuregui durante una convivencia por el Día del Niño realizada en el aula de usos múltiples "La Versolilla", en coordinación con la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro A.C.

La jornada estuvo encabezada por Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del SMDIF, quien acompañó la dinámica recreativa en una de las delegaciones más extensas y pobladas del municipio capitalino, donde desde el 10 de abril opera como nuevo delegado Leobardo Pérez Santana en sustitución de Mauricio Zumaya.

La entrega se enmarca en la agenda social del organismo municipal, que actualmente es dirigido por Gabriela Valencia García tras su nombramiento en enero de 2026 por parte del presidente municipal Felifer Macías Olvera.

El SMDIF opera a través de seis coordinaciones y dos procuradurías que concentran la red de atención social más amplia del municipio.

dif municipal (smdif)santa rosa jaureguigobiernoqueretaro

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