Querétaro, 23 de abril de 2026. — El Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Querétaro entregó aguinaldos y juguetes a 114 niñas y niños de Santa Rosa Jáuregui durante una convivencia por el Día del Niño realizada en el aula de usos múltiples "La Versolilla", en coordinación con la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro A.C.
La jornada estuvo encabezada por Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del SMDIF, quien acompañó la dinámica recreativa en una de las delegaciones más extensas y pobladas del municipio capitalino, donde desde el 10 de abril opera como nuevo delegado Leobardo Pérez Santana en sustitución de Mauricio Zumaya.
La entrega se enmarca en la agenda social del organismo municipal, que actualmente es dirigido por Gabriela Valencia García tras su nombramiento en enero de 2026 por parte del presidente municipal Felifer Macías Olvera.
El SMDIF opera a través de seis coordinaciones y dos procuradurías que concentran la red de atención social más amplia del municipio.