Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Un tercer pozo de agua se perfora en inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, en la cabecera delegacional de Santa Rosa Jáuregui, con el objetivo de fortalecer un sistema hídrico que actualmente depende de apenas dos fuentes de extracción para abastecer a la propia cabecera, la colonia La Solana y la comunidad de San José Buenavista.
La obra corre a cargo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el municipio no participa en el proyecto, confirmó el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín.
El funcionario explicó que una vez que la perforación alcance el manto acuífero, la CEA realizará estudios para determinar si el agua extraída es apta para potabilización y distribución.
Torres Olguín no ofreció un calendario estimado para la conclusión de la obra ni para la entrega de los resultados de calidad, al tratarse de un proyecto enteramente estatal.
La delegación de Santa Rosa Jáuregui, una de las más extensas del municipio, enfrenta presión por el crecimiento de desarrollos habitacionales en la zona norte de la capital queretana.
La Secretaría de Gobierno no precisó cuántas familias o tomas domiciliarias dependen del sistema de dos pozos que el tercero vendría a reforzar.