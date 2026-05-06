CEA perfora nuevo pozo en Santa Rosa Jáuregui para reforzar abasto de agua

La obra estatal beneficiaría a la cabecera delegacional, La Solana y San José Buenavista; aún falta estudio de potabilización.

Zona de perforación de pozo de agua en colonia Emiliano Zapata de Santa Rosa Jáuregui Querétaro

La Comisión Estatal de Aguas perfora un pozo en inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, Santa Rosa Jáuregui.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Un tercer pozo de agua se perfora en inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, en la cabecera delegacional de Santa Rosa Jáuregui, con el objetivo de fortalecer un sistema hídrico que actualmente depende de apenas dos fuentes de extracción para abastecer a la propia cabecera, la colonia La Solana y la comunidad de San José Buenavista.

La obra corre a cargo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el municipio no participa en el proyecto, confirmó el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín.

El funcionario explicó que una vez que la perforación alcance el manto acuífero, la CEA realizará estudios para determinar si el agua extraída es apta para potabilización y distribución.

Torres Olguín no ofreció un calendario estimado para la conclusión de la obra ni para la entrega de los resultados de calidad, al tratarse de un proyecto enteramente estatal.

La delegación de Santa Rosa Jáuregui, una de las más extensas del municipio, enfrenta presión por el crecimiento de desarrollos habitacionales en la zona norte de la capital queretana.

La Secretaría de Gobierno no precisó cuántas familias o tomas domiciliarias dependen del sistema de dos pozos que el tercero vendría a reforzar.

gobiernoceaagua potablesanta rosa jauregui

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