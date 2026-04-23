México, 23 de abril de 2026. — La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) sorprendió al director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Jilotzingo, Víctor Mendoza Landgrave, y a cinco policías municipales mientras descargaban neumáticos de un tractocamión robado con violencia.

El funcionario intentó ofrecer dinero en efectivo a los agentes estatales para evitar la detención de sus subordinados, terminó esposado junto con ellos y fue uno de los 10 arrestados durante el Operativo Argos ejecutado este miércoles en la carretera Naucalpan–Ixtlahuaca, en el contexto de la Operación Enjambre que el Gabinete de Seguridad federal activó en noviembre de 2024.

Los hechos iniciaron cuando el operador del tractocamión denunció al 9-1-1 que un vehículo le había cerrado el paso en la comunidad de Santa María Mazatla. Los agresores lo obligaron a descender de la unidad y realizaron detonaciones de arma de fuego contra el personal de custodia, según el reporte oficial difundido por la SSEM.

El Centro de Mando coordinó el despliegue conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, cuyos elementos ya han participado en operativos similares contra el robo a transporte en la región.

Al llegar al punto de intercepción, las fuerzas federales y estatales encontraron a dos policías municipales dentro de la caja del tráiler descargando llantas, mientras otros tres las recibían en una camioneta blanca Nissan con caja cerrada.

A escasos metros, una segunda patrulla municipal resguardaba el perímetro con cuatro hombres armados, quienes intentaron huir al notar el arribo de los elementos estatales.

En la inspección fueron asegurados cuatro armas cortas calibre 9 mm y una larga calibre 5.56x45, seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y las dos unidades oficiales del ayuntamiento.

Director de Seguridad intentó sobornar a los agentes estatales

Mendoza Landgrave arribó al lugar cuando el aseguramiento estaba en curso. Tras identificarse como el mando municipal, solicitó el nombre del responsable del operativo estatal y ofreció dinero en efectivo para liberar a los elementos, según precisa el informe de la SSEM.

El intento de soborno derivó en su detención inmediata. Los detenidos fueron identificados como Víctor "N", de 41 años; Juan "N", 24; Jonathan "N", 35; Abel "N", 38; Francisco "N", 47; Rogelio "N", 56; Marcos "N", 32; Miguel "N", 33; Jarib "N", 48, y Leonel "N", de 53 años.

¿Qué es la Operación Enjambre y por qué alcanza a la policía de Jilotzingo?

La dependencia estatal ubicó la captura dentro del marco de la Operación Enjambre, estrategia coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Gabinete de Seguridad federal que desde noviembre de 2024 investiga vínculos entre servidores públicos municipales y grupos delictivos.

La operación se detonó tras el hallazgo de fosas clandestinas en Nicolás Romero y acumula 60 detenciones confirmadas en enero de 2026, entre ellas tres presidentes municipales, ocho directores de seguridad pública y 18 sentencias condenatorias.

El antecedente más relevante es el de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisionado de Seguridad de Nicolás Romero, condenado a 40 años de prisión por su participación en homicidio y secuestro exprés.

Los 10 detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, con sede en Atizapán de Zaragoza, que integrará la carpeta correspondiente.