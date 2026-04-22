Aseguran pipa de 30 mil litros conectada a toma clandestina en San Juan del Río

Policía municipal resguardó la pipa varios días antes de que una grúa la trasladara a disposición de la FGR.

Pipa con capacidad de más de 30 mil litros asegurada por toma clandestina en la carretera federal 120 en San Juan del Río

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal custodiaron la pipa durante varios días en el punto del hallazgo

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 22 de abril de 2026. — Una pipa con capacidad para más de 30 mil litros de combustible fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río tras localizarla conectada a una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos.

La unidad estaba estacionada a un costado de la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, en dirección a Tequisquiapan, donde permaneció varios días bajo resguardo policial antes de que una grúa la retirara del sitio para ser presuntamente puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

Agentes municipales custodiaron la pipa desde su localización hasta el momento del traslado. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no ha precisado la fecha exacta del hallazgo ni el procedimiento mediante el cual los oficiales detectaron la conexión ilegal, aunque el punto donde fue ubicada coincide con el corredor que las autoridades federales han marcado como zona recurrente de perforaciones en la red de Pemex que atraviesa el sur del municipio.

Pipa con capacidad de m\u00e1s de 30 mil litros asegurada por toma clandestina en la carretera federal 120 en San Juan del R\u00edo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal custodiaron la pipa durante varios días en el punto del hallazgo rotativo.com.mx

El caso se suma al aseguramiento de un tractocamión con capacidad de 40 mil litros y una toma clandestina en la comunidad de San Javier reportado en junio de 2025, también localizado por la corporación municipal durante un recorrido preventivo en los límites con Pedro Escobedo.

Aquel vehículo mantenía aproximadamente 20 por ciento de su capacidad abastecida, equivalente a 8 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, confirmó una escalada del huachicoleo en territorio sanjuanense, con múltiples tomas clandestinas operando de manera simultánea y el decomiso recurrente de pipas y vehículos dedicados al transporte del combustible robado.

El funcionario describió entonces al fenómeno como un desafío estructural de seguridad energética que trasciende los casos aislados. La pipa asegurada sobre la federal 120 se inscribe en ese patrón, esta cubierta con una lona y al parecer buscaba pasar desapercibida.

Pipa con capacidad de m\u00e1s de 30 mil litros asegurada por toma clandestina en la carretera federal 120 en San Juan del R\u00edo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal custodiaron la pipa durante varios días en el punto del hallazgo rotativo.com.mx

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no informó si hubo personas detenidas durante la diligencia ni si la pipa estaba siendo abastecida al momento de su localización. Tampoco precisó el volumen exacto de hidrocarburo contenido en la unidad al momento del aseguramiento.

El traslado con grúa y escolta policial concluyó la cadena de custodia en el ámbito municipal; la integración de la carpeta queda a cargo de la autoridad federal competente. El antecedente más cercano de intercepción reciente en el municipio ocurrió el 29 de enero de 2026, cuando un operativo conjunto culminó con la detención de una pipa en el Trébol tras una persecución que arrancó en Pedro Escobedo.

seguridadtoma clandestinahidrocarburohuachicolsan juan del rio

Reciente

Estudiantes de bachillerato reciben becas Google IA en plantel educativo en México
Querétaro

Google y SEP abren 40 mil becas de IA

Google y la SEP expanden programa de certificados digitales con nuevo curso profesional de IA.

Alejandro Sterling inaugura Feria Qronectando el Empleo 2026 con 20 empresas en BLOQUE Querétaro capital
Querétaro

20 empresas reclutan en Feria Qronectando el Empleo

Sterling inauguró la Feria Qronectando el Empleo 2026 con vacantes aeroespaciales, automotrices y tecnológicas en Querétaro.

Planta de Vibracoustic en Querétaro, segunda instalación manufacturera de sistemas antivibración NVH
Querétaro

Vibracoustic abre segunda planta: 250 empleos en Querétaro

Alemana Vibracoustic pone en marcha segunda planta en Querétaro con 250 empleos para autopartes NVH.

Camión de recolección de basura del Municipio de Querétaro en colonias aledañas a calzada Los Arcos
Querétaro

Ajuste recolección basura por festejos Los Arcos

Servicio se reprograma de miércoles a viernes y se suspende el sábado por aniversario del Acueducto.