San Juan del Río, 22 de abril de 2026. — Una pipa con capacidad para más de 30 mil litros de combustible fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río tras localizarla conectada a una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos.

La unidad estaba estacionada a un costado de la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, en dirección a Tequisquiapan, donde permaneció varios días bajo resguardo policial antes de que una grúa la retirara del sitio para ser presuntamente puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

Agentes municipales custodiaron la pipa desde su localización hasta el momento del traslado. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no ha precisado la fecha exacta del hallazgo ni el procedimiento mediante el cual los oficiales detectaron la conexión ilegal, aunque el punto donde fue ubicada coincide con el corredor que las autoridades federales han marcado como zona recurrente de perforaciones en la red de Pemex que atraviesa el sur del municipio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal custodiaron la pipa durante varios días en el punto del hallazgo rotativo.com.mx

El caso se suma al aseguramiento de un tractocamión con capacidad de 40 mil litros y una toma clandestina en la comunidad de San Javier reportado en junio de 2025, también localizado por la corporación municipal durante un recorrido preventivo en los límites con Pedro Escobedo.

Aquel vehículo mantenía aproximadamente 20 por ciento de su capacidad abastecida, equivalente a 8 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, confirmó una escalada del huachicoleo en territorio sanjuanense, con múltiples tomas clandestinas operando de manera simultánea y el decomiso recurrente de pipas y vehículos dedicados al transporte del combustible robado.

El funcionario describió entonces al fenómeno como un desafío estructural de seguridad energética que trasciende los casos aislados. La pipa asegurada sobre la federal 120 se inscribe en ese patrón, esta cubierta con una lona y al parecer buscaba pasar desapercibida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal custodiaron la pipa durante varios días en el punto del hallazgo rotativo.com.mx

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no informó si hubo personas detenidas durante la diligencia ni si la pipa estaba siendo abastecida al momento de su localización. Tampoco precisó el volumen exacto de hidrocarburo contenido en la unidad al momento del aseguramiento.

El traslado con grúa y escolta policial concluyó la cadena de custodia en el ámbito municipal; la integración de la carpeta queda a cargo de la autoridad federal competente. El antecedente más cercano de intercepción reciente en el municipio ocurrió el 29 de enero de 2026, cuando un operativo conjunto culminó con la detención de una pipa en el Trébol tras una persecución que arrancó en Pedro Escobedo.