Querétaro, 22 de abril de 2026. — La recolección de basura se reprogramará al horario de 21:00 a 22:00 horas del miércoles 23 al viernes 24 de abril en cinco colonias aledañas a la calzada de Los Arcos, y quedará suspendida por completo el sábado 25 de abril, informó el Municipio de Querétaro.
El ajuste responde a los festejos por el 300 aniversario del Acueducto que se realizarán ese sábado y afectará directamente a vecinos de Carretas, Pathé, Bosques del Acueducto, Jardines de Querétaro y San Javier, quienes deberán sacar sus residuos en el nuevo horario nocturno o esperar hasta el domingo para el retorno del servicio habitual.
La medida la aplicará la Secretaría de Servicios Públicos como parte de la reorganización logística por el evento conmemorativo, que concentrará actividades sobre la calzada de Los Arcos durante la jornada del sábado.
El Municipio no precisó el número total de viviendas que resultarán afectadas por el ajuste ni la cifra de toneladas de residuos que se dejarán de recolectar durante la suspensión del 25 de abril.
Para los tres días previos al festejo —miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril—, el servicio operará exclusivamente en la franja de 21:00 a 22:00 horas en las cinco colonias mencionadas. Se trata de una ventana de una hora, distinta a los horarios diurnos habituales de recolección, que la dependencia pide respetar para evitar acumulación de residuos en vía pública durante los días de afluencia por el aniversario.
El servicio regular se restablecerá el domingo 26 de abril a partir de las 21:00 horas, según la información difundida.
La dependencia pidió a los habitantes consultar los horarios específicos por colonia a través de las redes sociales oficiales del Municipio y tomar previsiones para sumarse al esquema temporal durante la conmemoración del 300 aniversario del Acueducto, una de las celebraciones de mayor alcance patrimonial para la capital queretana.