Recolección de basura cambia a las 21:00 horas en 5 colonias de Querétaro por festejos de Los Arcos

Servicio se reprograma de miércoles a viernes y se suspende el sábado por aniversario del Acueducto.

Camión de recolección de basura del Municipio de Querétaro en colonias aledañas a calzada Los Arcos

Los camiones de recolección operarán de 21:00 a 22:00 horas en Carretas, Pathé, Bosques del Acueducto, Jardines de Querétaro y San Javier.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — La recolección de basura se reprogramará al horario de 21:00 a 22:00 horas del miércoles 23 al viernes 24 de abril en cinco colonias aledañas a la calzada de Los Arcos, y quedará suspendida por completo el sábado 25 de abril, informó el Municipio de Querétaro.

El ajuste responde a los festejos por el 300 aniversario del Acueducto que se realizarán ese sábado y afectará directamente a vecinos de Carretas, Pathé, Bosques del Acueducto, Jardines de Querétaro y San Javier, quienes deberán sacar sus residuos en el nuevo horario nocturno o esperar hasta el domingo para el retorno del servicio habitual.

La medida la aplicará la Secretaría de Servicios Públicos como parte de la reorganización logística por el evento conmemorativo, que concentrará actividades sobre la calzada de Los Arcos durante la jornada del sábado.

El Municipio no precisó el número total de viviendas que resultarán afectadas por el ajuste ni la cifra de toneladas de residuos que se dejarán de recolectar durante la suspensión del 25 de abril.

Para los tres días previos al festejo —miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril—, el servicio operará exclusivamente en la franja de 21:00 a 22:00 horas en las cinco colonias mencionadas. Se trata de una ventana de una hora, distinta a los horarios diurnos habituales de recolección, que la dependencia pide respetar para evitar acumulación de residuos en vía pública durante los días de afluencia por el aniversario.

El servicio regular se restablecerá el domingo 26 de abril a partir de las 21:00 horas, según la información difundida.

La dependencia pidió a los habitantes consultar los horarios específicos por colonia a través de las redes sociales oficiales del Municipio y tomar previsiones para sumarse al esquema temporal durante la conmemoración del 300 aniversario del Acueducto, una de las celebraciones de mayor alcance patrimonial para la capital queretana.

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