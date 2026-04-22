Querétaro, 22 de abril de 2026. — Seiscientos niñas, niños y adolescentes de entre cinco y doce años podrán volar drones, programar robots y aprender ciberseguridad de forma gratuita este sábado 25 de abril en Querétaro capital.
El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Innovación y Tecnología, presentó BLOQUE Kids, una iniciativa que abre las puertas del Centro de Innovación, Tecnología y Creatividad a menores de edad con cursos impartidos en colaboración con la UNAM, el CECYTEQ y el Tecnológico Nacional de México. El registro es gratuito y solo requiere que un tutor inscriba al infante en la plataforma oficial.
La convocatoria llega con cupo acotado: 150 lugares disponibles por bloque de registro, que se suman hasta alcanzar los 600 beneficiarios proyectados para la jornada.
El alcance contrasta con el universo de niñas y niños en edad escolar del municipio —más de 180 mil según cifras del INEGI—, lo que coloca la iniciativa como un programa piloto más que como cobertura masiva.
La dependencia no precisó si se replicará la jornada en semanas posteriores para ampliar el alcance.
Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología, señaló que la meta anual fijada por instrucción del alcalde Felifer Macías es capacitar a más de diez mil personas en el municipio. Como parte de ese objetivo, la dependencia concluyó una gira por diez preparatorias donde más de tres mil jóvenes recibieron cursos de robótica mediante la plataforma Arduino, con contenidos de programación e inteligencia artificial.
BLOQUE Kids extiende ahora ese esfuerzo al segmento infantil, que hasta ahora había quedado fuera de la oferta regular del centro.
Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología, presentó la convocatoria de BLOQUE Kids para 600 menores queretanos."Este sábado estamos abriendo las puertas a todos los niños, niñas y adolescentes entre cinco a doce años", indicó Ruiz Ballesteros durante la presentación.
El secretario sostuvo que los programas educativos de la Secretaría deben ser integrales y beneficiar a mujeres, hombres, niños, jóvenes y adultos mayores por igual, bajo la premisa de que la educación tecnológica no puede segmentarse por edad.
Drones, k-pop y ciberseguridad en rotación de 15 minutos
Cristina López, directora del Centro de Innovación, Tecnología y Creatividad BLOQUE, detalló que los talleres tendrán una duración de 15 minutos cada uno, en los que las niñas y niños participarán de manera rotativa por estaciones.
Las actividades incluyen manejo de drones, clases de k-pop, presentación del libro de David Da Vinci, sesiones de ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y circuitos eléctricos. El formato corto busca que cada menor pase por el mayor número posible de disciplinas durante la jornada.
La funcionaria agregó que el programa incorpora un componente para tutores que acompañen a los infantes: capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, identificación y manejo de conductas de riesgo, así como temas de adicción y consumo de tecnología.
La inclusión de estos contenidos responde a una preocupación creciente de organismos internacionales sobre el tiempo que menores de edad pasan frente a dispositivos, aunque la dependencia no presentó cifras locales sobre la magnitud del fenómeno en Querétaro.
¿Cuándo son los siguientes talleres de BLOQUE Kids?
López precisó que la jornada del 25 de abril no será aislada. Del 27 al 29 de abril se realizarán talleres enfocados en robótica para los niños que ya están registrados en la plataforma de BLOQUE, y a lo largo del año se sumarán otros eventos con la meta de beneficiar a más de 600 niñas, niños y adolescentes en total.
El calendario completo y el desglose de inversión pública destinada al programa no fueron informados durante la presentación.
Los interesados en participar pueden consultar la convocatoria en la página oficial del Centro BLOQUE. Los tutores son quienes deben realizar el registro de los menores, el proceso es totalmente gratuito y la disponibilidad por bloque es de 150 lugares.