Cae 'El Guasón' con orden de reaprehensión por robo con violencia en Querétaro

La Fiscalía estatal cumplimentó la orden en la zona de Centro Sur y lo entregó a las autoridades mexiquenses que lo requerían.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito presentan a un hombre detenido bajo custodia de la Fiscalía de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado cumplimentó la orden de reaprehensión contra Jonatan "N" en la zona de Centro Sur, en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Jonatan "N", alias "El Guasón", en la zona de Centro Sur de la capital, donde cumplimentó una orden de reaprehensión girada por el Estado de México por el delito de robo cometido con violencia.

La diligencia estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales, que ejecutó la captura junto con elementos de la Policía de Investigación del Delito y en coordinación con autoridades mexiquenses. Asegurado el objetivo, fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería.

El mandato no derivó de un hecho ocurrido en territorio queretano: la justicia del Estado de México mantenía vigente la orden contra el imputado por un asalto en la vía pública, en el que, según la indagatoria, despojó a la víctima de sus pertenencias.

¿Por qué detuvieron a 'El Guasón' en Querétaro?

El imputado era reclamado por las autoridades mexiquenses, que ya contaban con una orden de reaprehensión por robo con la modificativa agravante de violencia. La dependencia ubicó al objetivo en la capital y ejecutó el mandato a petición de la autoridad requirente, sin que se le atribuya un ilícito en suelo queretano.

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió en la vía pública y el agresor habría empleado un cuchillo para amagar a la víctima y consumar el despojo. Ese medio intimidatorio sostiene la calificación de violencia que agrava la imputación.

La captura, dentro del esquema Sinergia

La intervención se inscribe en la estrategia Sinergia, el modelo con el que la Fiscalía articula a corporaciones estatales, federales y municipales para cumplimentar órdenes judiciales en los 18 municipios del estado. Bajo ese esquema, la institución ha sostenido a lo largo del año una secuencia de operativos que acompaña el balance de seguridad que reporta para la entidad.

Tras la entrega a la autoridad mexiquense, el proceso penal contra Jonatan "N" seguirá su curso en el Estado de México, donde deberá responder por el robo que se le imputa.

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