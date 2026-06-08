Cae 'El Guasón' con orden de reaprehensión por robo con violencia en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Jonatan "N", alias "El Guasón", en la zona de Centro Sur de la capital, donde cumplimentó una orden de reaprehensión girada por el Estado de México por el delito de robo cometido con violencia.
La diligencia estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales, que ejecutó la captura junto con elementos de la Policía de Investigación del Delito y en coordinación con autoridades mexiquenses. Asegurado el objetivo, fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería.
El mandato no derivó de un hecho ocurrido en territorio queretano: la justicia del Estado de México mantenía vigente la orden contra el imputado por un asalto en la vía pública, en el que, según la indagatoria, despojó a la víctima de sus pertenencias.
¿Por qué detuvieron a 'El Guasón' en Querétaro?
El imputado era reclamado por las autoridades mexiquenses, que ya contaban con una orden de reaprehensión por robo con la modificativa agravante de violencia. La dependencia ubicó al objetivo en la capital y ejecutó el mandato a petición de la autoridad requirente, sin que se le atribuya un ilícito en suelo queretano.
De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió en la vía pública y el agresor habría empleado un cuchillo para amagar a la víctima y consumar el despojo. Ese medio intimidatorio sostiene la calificación de violencia que agrava la imputación.
La captura, dentro del esquema Sinergia
La intervención se inscribe en la estrategia Sinergia, el modelo con el que la Fiscalía articula a corporaciones estatales, federales y municipales para cumplimentar órdenes judiciales en los 18 municipios del estado. Bajo ese esquema, la institución ha sostenido a lo largo del año una secuencia de operativos que acompaña el balance de seguridad que reporta para la entidad.
Tras la entrega a la autoridad mexiquense, el proceso penal contra Jonatan "N" seguirá su curso en el Estado de México, donde deberá responder por el robo que se le imputa.