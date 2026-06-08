Cabrera respalda la iniciativa contra el reclutamiento de menores en Querétaro

San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó las iniciativas impulsadas por el gobernador Mauricio Kuri González y por el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, para castigar el reclutamiento de menores por la delincuencia organizada y endurecer las penas a adolescentes que cometan delitos graves.
El edil sanjuanense afirmó que el municipio se sumará a esas propuestas y anunció la apertura de espacios de reflexión en materia penal y de prevención. Señaló que invitó al alcalde de Corregidora a San Juan del Río para abordar el tema, y enmarcó ambas iniciativas como una medida en favor de las familias.
¿Qué proponen las iniciativas sobre menores en Querétaro?
La propuesta del gobernador busca sancionar a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas; Kuri adelantó que la enviará al Congreso del Estado en los próximos días, sin detallar todavía las sanciones específicas.
La iniciativa de Corregidora plantea que adolescentes de 15 a 17 años puedan ser juzgados como adultos en delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro o participación en estructuras del crimen organizado.
Prevención junto al castigo
Cabrera planteó que la respuesta no se agota en la parte punitiva. Sostuvo que el municipio trabaja la prevención a través de programas comunitarios y de fomento a los valores, y ubicó el respaldo a las reformas dentro de esa estrategia.
El municipio sostiene esa línea con el apoyo del mando de seguridad y de los operativos municipales que se despliegan en colonias del oriente.
El alcalde explicó que la fase legislativa marcará los tiempos: el gobernador remitirá su iniciativa al Congreso en los próximos días, mientras que Corregidora ya turnó la suya a la Sexagésima Primera Legislatura, donde será analizada en cuanto a su constitucionalidad.