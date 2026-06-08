Cabrera respalda la iniciativa contra el reclutamiento de menores en Querétaro

El alcalde Roberto Cabrera anunció que el municipio se sumará a las propuestas del gobernador y del Ayuntamiento de Corregidora en la materia.

El alcalde de San Juan del Río durante una conferencia donde fijó postura sobre el reclutamiento de menores en Querétaro.

El alcalde Roberto Cabrera respaldó las iniciativas estatal y de Corregidora sobre menores y delitos de alto impacto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó las iniciativas impulsadas por el gobernador Mauricio Kuri González y por el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, para castigar el reclutamiento de menores por la delincuencia organizada y endurecer las penas a adolescentes que cometan delitos graves.

El edil sanjuanense afirmó que el municipio se sumará a esas propuestas y anunció la apertura de espacios de reflexión en materia penal y de prevención. Señaló que invitó al alcalde de Corregidora a San Juan del Río para abordar el tema, y enmarcó ambas iniciativas como una medida en favor de las familias.

¿Qué proponen las iniciativas sobre menores en Querétaro?

La propuesta del gobernador busca sancionar a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas; Kuri adelantó que la enviará al Congreso del Estado en los próximos días, sin detallar todavía las sanciones específicas.

La iniciativa de Corregidora plantea que adolescentes de 15 a 17 años puedan ser juzgados como adultos en delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro o participación en estructuras del crimen organizado.

Prevención junto al castigo

Cabrera planteó que la respuesta no se agota en la parte punitiva. Sostuvo que el municipio trabaja la prevención a través de programas comunitarios y de fomento a los valores, y ubicó el respaldo a las reformas dentro de esa estrategia.

El municipio sostiene esa línea con el apoyo del mando de seguridad y de los operativos municipales que se despliegan en colonias del oriente.

El alcalde explicó que la fase legislativa marcará los tiempos: el gobernador remitirá su iniciativa al Congreso en los próximos días, mientras que Corregidora ya turnó la suya a la Sexagésima Primera Legislatura, donde será analizada en cuanto a su constitucionalidad.

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