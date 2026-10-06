San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) advirtió que en el transporte público de San Juan del Río se mantienen activos tanto el pago con tarjeta general como el uso de la tarjeta de Tarifa Unidos.
La dependencia precisó que ambos medios de pago deben continuar funcionando en las unidades que prestan el servicio en el municipio.
Para las y los usuarios, la indicación cobra relevancia cuando alguno de los validadores instalados en las unidades presenta problemas o no reconoce las tarjetas.
En estos casos, la AMEQ estableció que, si la unidad no acepta la tarjeta general o la tarjeta de Tarifa Unidos, la persona usuaria puede abordar sin costo.
La disposición aplica ante fallas relacionadas con la aceptación de cualquiera de las dos tarjetas, por lo que los pasajeros pueden tomar como referencia el funcionamiento del validador al momento de abordar.
El sistema de prepago continúa así como una de las formas habilitadas para utilizar el transporte público en San Juan del Río, mientras que Tarifa Unidos mantiene su operación para quienes cuentan con este esquema.
La Agencia de Movilidad también habilitó un canal para que los pasajeros comuniquen cualquier problema relacionado con los equipos de cobro.
Las incidencias por fallas en los validadores pueden reportarse directamente al número *8800.
El reporte permite a los usuarios hacer del conocimiento de la dependencia los casos en los que una unidad no reconoce alguna de las tarjetas habilitadas para el servicio.
La AMEQ reiteró de esta manera que las dos modalidades permanecen activas en San Juan del Río: tarjeta general y Tarifa Unidos. Cuando alguna no sea aceptada por la unidad, el traslado deberá realizarse sin costo para la persona usuaria.