Viaje gratis si la unidad no acepta tarjeta en San Juan del Río

La AMEQ informó que la tarjeta general y Tarifa Unidos siguen activas; si la unidad no las acepta, se aborda sin costo.

Unidad del transporte público de San Juan del Río circulando por una avenida del municipio

AMEQ informó que ambas tarjetas siguen activas en el transporte de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) advirtió que en el transporte público de San Juan del Río se mantienen activos tanto el pago con tarjeta general como el uso de la tarjeta de Tarifa Unidos.

La dependencia precisó que ambos medios de pago deben continuar funcionando en las unidades que prestan el servicio en el municipio.

Para las y los usuarios, la indicación cobra relevancia cuando alguno de los validadores instalados en las unidades presenta problemas o no reconoce las tarjetas.

En estos casos, la AMEQ estableció que, si la unidad no acepta la tarjeta general o la tarjeta de Tarifa Unidos, la persona usuaria puede abordar sin costo.

La disposición aplica ante fallas relacionadas con la aceptación de cualquiera de las dos tarjetas, por lo que los pasajeros pueden tomar como referencia el funcionamiento del validador al momento de abordar.

El sistema de prepago continúa así como una de las formas habilitadas para utilizar el transporte público en San Juan del Río, mientras que Tarifa Unidos mantiene su operación para quienes cuentan con este esquema.

La Agencia de Movilidad también habilitó un canal para que los pasajeros comuniquen cualquier problema relacionado con los equipos de cobro.

Las incidencias por fallas en los validadores pueden reportarse directamente al número *8800.

El reporte permite a los usuarios hacer del conocimiento de la dependencia los casos en los que una unidad no reconoce alguna de las tarjetas habilitadas para el servicio.

La AMEQ reiteró de esta manera que las dos modalidades permanecen activas en San Juan del Río: tarjeta general y Tarifa Unidos. Cuando alguna no sea aceptada por la unidad, el traslado deberá realizarse sin costo para la persona usuaria.

movilidad ameq gobierno transporte

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