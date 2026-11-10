Carlo Cruz Tovar gana plata en garrocha en Dakar 2026

El atleta queretano compartió el podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud con el francés Axel Faye y el tailandés Tanakorn Daengmanee.

Atleta en pleno salto con garrocha, invertido sobre el listón rosa, con el cielo nocturno de fondo

Carlo Cruz Tovar, medallista de plata en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 10, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El atleta queretano Carlo Cruz Tovar ganó la medalla de plata en salto con garrocha de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con una marca de 4.85 metros.

Cruz Tovar compartió el podio con el francés Axel Faye y el tailandés Tanakorn Daengmanee. Su salto de 4.85 metros le dio el segundo lugar de la prueba.

Entre sus resultados figura el récord nacional de 5.15 metros, que impuso en la Olimpiada Nacional 2026.

Cruz Tovar fue campeón del Campeonato NACAC Sub-18, donde saltó 4.90 metros, y ganó la medalla de plata en el Campeonato Iberoamericano Sub-18, disputado en Asunción, Paraguay.

También participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizaron en República Dominicana.

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