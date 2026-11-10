Gómez Palacio, Durango, 10 de noviembre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estimó en 10 mil 368 metros cúbicos el derrame de aguas residuales sanitarias e industriales sin tratar que corrió sobre suelo natural en el cauce seco del río Nazas, tras fallas en la infraestructura de drenaje del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa).

La visita de inspección atendió una denuncia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por una contingencia en esa red. El 5 de noviembre, personal de la Profepa encontró una caja de interconexión dañada y un tramo de tubería desplazado, que elevaron los niveles de la red sanitaria y provocaron el desbordamiento hacia el lecho del río.

La contingencia se vinculó con obstrucciones en el drenaje y con fallas en los equipos de bombeo por acumulación de materiales y sólidos.

Entre las aguas había descargas de la actividad industrial de dos empresas de la zona, una de productos lácteos y otra textil, que la dependencia no identificó.

Por la infiltración, la Profepa calculó una superficie de suelo afectada de 23 mil 737.50 metros cúbicos, según su estimación. Activó el protocolo de coordinación interinstitucional con Conagua, reunió información y ordenó medidas urgentes al organismo operador.

También propuso estudios de caracterización del sitio conforme a las normas NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-004-SEMARNAT-2002, y una propuesta de remediación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los trabajos incluyen el desazolve y la limpieza del colector con equipo tipo vactor, y sondeos y excavaciones para ubicar la obstrucción del drenaje.

También se reparó la caja de interconexión, se sustituyó el tramo de tubería desplazado y se limpiaron y sanitizaron con cal las zonas afectadas para controlar los olores.

Aunque se reportó como una descarga fortuita por fallas en la infraestructura, la Profepa abrió actuaciones administrativas de oficio para determinar responsabilidades y verificar que el organismo operador repare el daño y evite un pasivo ambiental.

La dependencia dará seguimiento al caso.