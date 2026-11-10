Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- CFE Fibra E arrancó reuniones con inversionistas para colocar, en los próximos días, hasta 451 millones de CBFE en una oferta pública subsecuente que, según CFE, equivale a 580 millones de dólares. Es, de acuerdo con la empresa, el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT).

Por primera vez desde 2018, quien tenga una cuenta en una casa de bolsa podrá participar en una nueva emisión en el mercado primario o incrementar su posición, informó CFE.

La oferta base contempla hasta 451 millones de CBFE. A ella se suman una opción de colocación adicional de hasta 30% de la oferta base y una opción de sobreasignación de hasta 15%. Con ambas, el monto podría elevarse a 867 millones de dólares, dependiendo de las condiciones de mercado.

La empresa califica la emisión de histórica y sostiene que movilizará capital hacia infraestructura de transmisión.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, evalúa comprar hasta 80 millones de dólares en CBFE.

CFE Capital, el brazo financiero de CFE, administra el vehículo. La oferta global tendría un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y otro internacional dirigido a inversionistas institucionales.

Ese capital serviría también, según la empresa, a la integración de energías limpias y a la seguridad energética.

BofA Securities, Citi y Santander serían coordinadores globales y, mediante sus casas de bolsa en México, agentes colocadores en el país, junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México. En el componente internacional participarían además BNP Paribas y Goldman Sachs.