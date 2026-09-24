Vinculan a proceso a mujer por robo en autoservicio de Querétaro

Un juez de control le impuso prisión preventiva justificada; la Fiscalía la relaciona con otras tres carpetas de investigación por hechos de la misma naturaleza.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con imputada por robo a comercio, rostro difuminado, vinculada a proceso

Zendy "N" fue vinculada a proceso por robo específico a comercio en una tienda de autoservicio de la colonia Centro de Querétaro. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Zendy "N" fue vinculada a proceso por robo específico a comercio, luego de que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, presuntamente simulara escanear mercancía en el autocobro de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Centro de la capital.

Un juez de control calificó de legal su detención y le impuso prisión preventiva justificada, con base en los riesgos procesales acreditados ante la autoridad judicial.

Según la investigación, la imputada habría colocado diversa mercancía en un carrito y, al llegar al área de autocobro, presuntamente simuló pasar los productos por el escáner sin efectuar el pago. Al cruzar la línea de cajas, personal del establecimiento intervino y posteriormente la entregó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).

Los actos de investigación también la relacionan con otras tres carpetas por hechos de la misma naturaleza, correspondientes a 2020, 2024 y 2026.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

seguridad sucesos criminalidad

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