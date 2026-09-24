Querétaro, 24 de septiembre de 2026.- Zendy "N" fue vinculada a proceso por robo específico a comercio, luego de que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, presuntamente simulara escanear mercancía en el autocobro de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Centro de la capital.
Un juez de control calificó de legal su detención y le impuso prisión preventiva justificada, con base en los riesgos procesales acreditados ante la autoridad judicial.
Según la investigación, la imputada habría colocado diversa mercancía en un carrito y, al llegar al área de autocobro, presuntamente simuló pasar los productos por el escáner sin efectuar el pago. Al cruzar la línea de cajas, personal del establecimiento intervino y posteriormente la entregó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).
Los actos de investigación también la relacionan con otras tres carpetas por hechos de la misma naturaleza, correspondientes a 2020, 2024 y 2026.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.