Detienen a dos con AK-47 y presunta metanfetamina en Mazatlán

Policías del GOES los alcanzaron en la colonia Rafael Buelna; también aseguraron una pistola 9 mm y 160 dosis de presunta metanfetamina.

Dos detenidos con armas en Mazatlán ante una mesa con fusil AK-47, pistola, cargadores y dosis de presunta droga
  • A los dos detenidos en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán, se les aseguraron un fusil AK-47, una pistola 9 mm y 160 dosis de presunta metanfetamina. Ambos gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- Dos hombres que intentaron escapar de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) fueron detenidos en Mazatlán, en la colonia Rafael Buelna, en posesión de un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros y 160 dosis de presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE).

Los agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos preventivos y de seguridad en esa colonia cuando observaron a los dos hombres. Ambos intentaron huir; los policías les dieron seguimiento hasta alcanzarlos.

En la inspección les encontraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, cuatro cargadores y 120 cartuchos de ese calibre; una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y un cartucho 9 milímetros, y 160 dosis de presunta metanfetamina que pesaron aproximadamente 44 gramos.

La acción la ejecutó el GOES con apoyo del Grupo Interinstitucional.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

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