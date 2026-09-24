Sinaloa, 24 de septiembre de 2026.- Dos hombres que intentaron escapar de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) fueron detenidos en Mazatlán, en la colonia Rafael Buelna, en posesión de un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros y 160 dosis de presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE).

Los agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos preventivos y de seguridad en esa colonia cuando observaron a los dos hombres. Ambos intentaron huir; los policías les dieron seguimiento hasta alcanzarlos.

En la inspección les encontraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, cuatro cargadores y 120 cartuchos de ese calibre; una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y un cartucho 9 milímetros, y 160 dosis de presunta metanfetamina que pesaron aproximadamente 44 gramos.

La acción la ejecutó el GOES con apoyo del Grupo Interinstitucional.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.