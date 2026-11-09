Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre y a una mujer por desobediencia y resistencia de particulares en la colonia Prados del Rincón, luego de una persecución que comenzó en el Boulevard Peñaflor, informó la corporación.
Los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando, sobre el Boulevard Peñaflor, visualizaron un vehículo que infringía el reglamento de tránsito. Le marcaron el alto al conductor para hacerle saber la situación.
El hombre refirió que no contaba con la documentación del vehículo y emprendió la huida.
Comenzó entonces una persecución, durante la cual el conductor ocasionó daños a una motocicleta.
Los oficiales le dieron alcance sobre la calle Orquídeas, donde una mujer descendió y comenzó a correr.
Fue asegurada de inmediato.
La SSPMQ remitió a ambos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) por desobediencia y resistencia de particulares.
La FGEQ determinará la situación legal de los dos, que mientras tanto conservan la presunción de inocencia.