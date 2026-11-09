Huyó de policías y dañó una moto: detienen a dos en Querétaro

La SSPMQ remitió a un hombre y a una mujer a la FGEQ por desobediencia y resistencia de particulares en la colonia Prados del Rincón.

Un hombre y una mujer, con los rostros difuminados, junto a una patrulla de la Policía Municipal y un oficial de espaldas
  • Los dos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que determinará su situación legal. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre y a una mujer por desobediencia y resistencia de particulares en la colonia Prados del Rincón, luego de una persecución que comenzó en el Boulevard Peñaflor, informó la corporación.

Los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando, sobre el Boulevard Peñaflor, visualizaron un vehículo que infringía el reglamento de tránsito. Le marcaron el alto al conductor para hacerle saber la situación.

El hombre refirió que no contaba con la documentación del vehículo y emprendió la huida.

Comenzó entonces una persecución, durante la cual el conductor ocasionó daños a una motocicleta.

Los oficiales le dieron alcance sobre la calle Orquídeas, donde una mujer descendió y comenzó a correr.

Fue asegurada de inmediato.

La SSPMQ remitió a ambos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) por desobediencia y resistencia de particulares.

La FGEQ determinará la situación legal de los dos, que mientras tanto conservan la presunción de inocencia.

queretaro seguridad sucesos criminalidad

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