Uniformes pendientes en Querétaro: USEBEQ da plazo de 15 días

Irene Quintanar explicó que los uniformes llegaron después de otros materiales escolares y aún se distribuyen en distintas zonas del estado.

Personal de la USEBEQ durante la distribución de uniformes escolares destinados a estudiantes de escuelas públicas de Querétaro.

La USEBEQ prevé concluir en aproximadamente 15 días la entrega de uniformes escolares en los planteles públicos de Querétaro. La distribución abarca escuelas de los 18 municipios y continúa pendiente debido a la logística de traslado de los apoyos, informó la coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- La entrega de uniformes escolares todavía no concluye en todas las escuelas públicas de Querétaro, y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) calcula que necesitará aproximadamente 15 días más para terminar la distribución.

La coordinadora general de la dependencia, Irene Quintanar Mejía, explicó que los pendientes están relacionados con la logística necesaria para hacer llegar los apoyos a los planteles educativos de los 18 municipios de la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, los uniformes fueron de los últimos materiales recibidos por la institución, después de otros insumos destinados a las escuelas, lo que obligó a organizar su entrega de manera escalonada.

Aunque el ciclo escolar se encuentra en marcha, algunas instituciones continúan recibiendo prendas como parte de los apoyos que distribuye la dependencia estatal.

La distribución abarca escuelas de los 18 municipios

Quintanar Mejía señaló que la USEBEQ atiende a 2 mil 114 escuelas ubicadas en distintas regiones del estado, algunas de ellas próximas a los límites con San Luis Potosí e Hidalgo.

Esta distribución territorial implica organizar rutas de transporte y calendarios para trasladar los diferentes materiales hasta los centros educativos.

La funcionaria explicó que los productos destinados al sistema escolar no llegan necesariamente al mismo tiempo. Los útiles escolares, los libros de texto y los uniformes requieren procesos de recepción y entrega separados, aunque forman parte de la atención al mismo sistema educativo.

A estas actividades se suma la distribución de equipamiento para los planteles, que utiliza los vehículos y la capacidad operativa de la dependencia.

El resultado es una operación que debe atender simultáneamente distintas necesidades escolares, sin que todos los insumos puedan entregarse en una sola visita.

Prevén concluir la entrega en aproximadamente 15 días

Respecto a los uniformes deportivos, la coordinadora indicó que la distribución continúa en algunos planteles y que el cálculo institucional es terminarla en alrededor de 15 días.

La estimación corresponde al periodo que la USEBEQ considera necesario para completar los recorridos pendientes; no representa una fecha de entrega individual para cada escuela.

Quintanar Mejía explicó que las unidades de transporte de la dependencia mantienen recorridos para movilizar tanto materiales escolares como equipamiento.

La conclusión del reparto dependerá de completar esa logística en los municipios del estado.

El plazo anunciado constituye una referencia para las familias cuyos hijos todavía están a la espera de los uniformes, mientras la USEBEQ termina las entregas correspondientes al ciclo escolar.

queretaro gobierno educacion usebeq

Reciente

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que obtuvo una nueva vinculación a proceso por usurpación de profesiones relacionada con un procedimiento estético realizado en Juriquilla.
Querétaro

Vinculan de nuevo a proceso a mujer por usurpación en Querétaro

Según el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Marja Kristel “N” es médico cirujano, pero no cuenta con certificación como especialista.

Óscar Gómez Niembro, director del Sistema Estatal DIF, habla de perfil frente a un personaje disfrazado con sombrero rojo
Querétaro

DIF de Guerrero valorará a familiares de adolescente en Querétaro

Un adolescente seguirá con el DIF al menos hasta el 7 de diciembre; el de Jalpan de Serra tendrá audiencia el 13 de noviembre.

Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF de Querétaro, durante una declaración sobre la atención a niñas, niños y adolescentes bajo tutela del organismo.
Querétaro

DIF tiene 499 menores bajo tutela en Querétaro; 60% podría volver

Antes del reintegro, el organismo debe valorar a las familias y rehabilitar a cada menor; diciembre podría traer un ligero aumento, dijo su director.

Vehículo involucrado en una volcadura sobre el boulevard Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Centro Sur, en Querétaro.
Editorial

Volcadura en Bernardo Quintana, Querétaro: atienden a un hombre

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindó atención prehospitalaria en la colonia Centro Sur; el hombre no presentó lesiones de consideración.