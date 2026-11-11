Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- La entrega de uniformes escolares todavía no concluye en todas las escuelas públicas de Querétaro, y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) calcula que necesitará aproximadamente 15 días más para terminar la distribución.
La coordinadora general de la dependencia, Irene Quintanar Mejía, explicó que los pendientes están relacionados con la logística necesaria para hacer llegar los apoyos a los planteles educativos de los 18 municipios de la entidad.
De acuerdo con la funcionaria, los uniformes fueron de los últimos materiales recibidos por la institución, después de otros insumos destinados a las escuelas, lo que obligó a organizar su entrega de manera escalonada.
Aunque el ciclo escolar se encuentra en marcha, algunas instituciones continúan recibiendo prendas como parte de los apoyos que distribuye la dependencia estatal.
La distribución abarca escuelas de los 18 municipios
Quintanar Mejía señaló que la USEBEQ atiende a 2 mil 114 escuelas ubicadas en distintas regiones del estado, algunas de ellas próximas a los límites con San Luis Potosí e Hidalgo.
Esta distribución territorial implica organizar rutas de transporte y calendarios para trasladar los diferentes materiales hasta los centros educativos.
La funcionaria explicó que los productos destinados al sistema escolar no llegan necesariamente al mismo tiempo. Los útiles escolares, los libros de texto y los uniformes requieren procesos de recepción y entrega separados, aunque forman parte de la atención al mismo sistema educativo.
A estas actividades se suma la distribución de equipamiento para los planteles, que utiliza los vehículos y la capacidad operativa de la dependencia.
El resultado es una operación que debe atender simultáneamente distintas necesidades escolares, sin que todos los insumos puedan entregarse en una sola visita.
Prevén concluir la entrega en aproximadamente 15 días
Respecto a los uniformes deportivos, la coordinadora indicó que la distribución continúa en algunos planteles y que el cálculo institucional es terminarla en alrededor de 15 días.
La estimación corresponde al periodo que la USEBEQ considera necesario para completar los recorridos pendientes; no representa una fecha de entrega individual para cada escuela.
Quintanar Mejía explicó que las unidades de transporte de la dependencia mantienen recorridos para movilizar tanto materiales escolares como equipamiento.
La conclusión del reparto dependerá de completar esa logística en los municipios del estado.
El plazo anunciado constituye una referencia para las familias cuyos hijos todavía están a la espera de los uniformes, mientras la USEBEQ termina las entregas correspondientes al ciclo escolar.