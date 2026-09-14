Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La deserción escolar en Querétaro bajó de 16% a 5.8% durante la actual administración, un descenso que coloca al estado en el tercer lugar nacional con menor abandono de clases.

El dato se presentó durante el ejercicio Contigo Informamos, realizado en la Casa de la Corregidora y encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, junto con autoridades del sector educativo estatal.

La secretaria de Educación del estado, Martha Soto, explicó que cada acción del Gobierno del Estado busca evitar que niñas, niños y adolescentes dejen la escuela, y que los apoyos entregados se vinculan con oportunidades de empleo y desarrollo de proyectos.

Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años, y un rezago educativo de 14.5%, según los datos presentados en Contigo Informamos. rotativo.com.mx

"El trabajo empieza desde los primeros años, con una escuela digna, donde nuestras niñas y niños se sientan seguros y tengan lo necesario para aprender. Por eso, nuestro compromiso es seguir poniendo los recursos donde se puede cambiar una vida, para que nadie tenga que renunciar a la educación", expresó.

El grado promedio de escolaridad en Querétaro llegó a 11.2 años, con lo que el estado ocupa el segundo lugar nacional en ese indicador, ocho posiciones arriba de la posición que tenía en 2014.

La deserción escolar en Querétaro bajó de 16% a 5.8%, tercer lugar nacional, de acuerdo con el balance presentado en el ejercicio Contigo Informamos. rotativo.com.mx

El rezago educativo se ubica en 14.5%, de acuerdo con la SEDEQ. En educación superior, la oferta de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas del estado, alineada con las actividades económicas de la entidad, permitió sumar más de 17 mil estudiantes y colocó a Querétaro en el segundo lugar nacional en trayectorias educativas completas.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), Irene Quintanar, informó que más de 340 mil estudiantes recibieron útiles escolares y uniformes deportivos, y que 49 mil alumnos de 175 escuelas fueron beneficiados con lentes a través del programa estatal "Ver Bien para Aprender Mejor".

El programa "Conecta" benefició a 29 mil estudiantes de 243 telesecundarias con mil 143 pantallas didácticas, según Quintanar. "Espacios de Paz", enfocado en civismo digital y convivencia escolar, capacitó a más de 200 mil estudiantes, 15 mil docentes y 75 mil madres y padres de familia.

El ejercicio Contigo Informamos reunió a autoridades estatales para presentar los resultados del sistema educativo de Querétaro durante la actual administración. rotativo.com.mx

El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IFEQ), Sergio Orozco Vega, reportó la intervención de mil 376 planteles de educación básica, en beneficio de más de 270 mil estudiantes, y 16 planteles de educación media superior, con ocho mil 304 alumnos beneficiados.

Durante la actual administración se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios, 75 arco techos, 107 barras y 46 espacios deportivos, con una inversión en infraestructura educativa de mil 780 millones de pesos más 207 millones de pesos en equipamiento.

Durante la actual administración se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios y 46 espacios deportivos en planteles educativos de Querétaro, según el balance presentado en Contigo Informamos. rotativo.com.mx

El IFEQ intervino en total mil 900 planteles, con un incremento del 3% en infraestructura de nivel básico y del 2% en nivel medio superior, en beneficio de 477 mil estudiantes de los 18 municipios del estado.