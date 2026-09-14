Querétaro reduce deserción escolar a 5.8%, tercer lugar nacional

Autoridades estatales reportaron también el segundo lugar nacional en escolaridad y una inversión de mil 987 millones de pesos en infraestructura educativa en cinco años.

ntegrante del panel de Contigo Informamos habla al micrófono con el documento del programa de útiles escolares y uniformes deportivos sobre las piernas, en la Casa de la Corregidora

Autoridades estatales presentaron en el ejercicio Contigo Informamos los resultados del programa de útiles escolares y uniformes deportivos que impulsa el Gobierno del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La deserción escolar en Querétaro bajó de 16% a 5.8% durante la actual administración, un descenso que coloca al estado en el tercer lugar nacional con menor abandono de clases.

El dato se presentó durante el ejercicio Contigo Informamos, realizado en la Casa de la Corregidora y encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, junto con autoridades del sector educativo estatal.

La secretaria de Educación del estado, Martha Soto, explicó que cada acción del Gobierno del Estado busca evitar que niñas, niños y adolescentes dejen la escuela, y que los apoyos entregados se vinculan con oportunidades de empleo y desarrollo de proyectos.

Integrante del panel de Contigo Informamos habla al micr\u00f3fono con un documento en mano, durante la presentaci\u00f3n de resultados educativos en Quer\u00e9taro Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años, y un rezago educativo de 14.5%, según los datos presentados en Contigo Informamos. rotativo.com.mx

"El trabajo empieza desde los primeros años, con una escuela digna, donde nuestras niñas y niños se sientan seguros y tengan lo necesario para aprender. Por eso, nuestro compromiso es seguir poniendo los recursos donde se puede cambiar una vida, para que nadie tenga que renunciar a la educación", expresó.

El grado promedio de escolaridad en Querétaro llegó a 11.2 años, con lo que el estado ocupa el segundo lugar nacional en ese indicador, ocho posiciones arriba de la posición que tenía en 2014.

Panor\u00e1mica del panel de autoridades educativas durante el ejercicio Contigo Informamos, en la Casa de la Corregidora, con p\u00fablico asistente en primer plano La deserción escolar en Querétaro bajó de 16% a 5.8%, tercer lugar nacional, de acuerdo con el balance presentado en el ejercicio Contigo Informamos. rotativo.com.mx

El rezago educativo se ubica en 14.5%, de acuerdo con la SEDEQ. En educación superior, la oferta de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas del estado, alineada con las actividades económicas de la entidad, permitió sumar más de 17 mil estudiantes y colocó a Querétaro en el segundo lugar nacional en trayectorias educativas completas.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), Irene Quintanar, informó que más de 340 mil estudiantes recibieron útiles escolares y uniformes deportivos, y que 49 mil alumnos de 175 escuelas fueron beneficiados con lentes a través del programa estatal "Ver Bien para Aprender Mejor".

El programa "Conecta" benefició a 29 mil estudiantes de 243 telesecundarias con mil 143 pantallas didácticas, según Quintanar. "Espacios de Paz", enfocado en civismo digital y convivencia escolar, capacitó a más de 200 mil estudiantes, 15 mil docentes y 75 mil madres y padres de familia.

Integrante del panel habla al micr\u00f3fono frente al letrero "CONTIGO Informamos" durante la presentaci\u00f3n de resultados educativos en Quer\u00e9taro El ejercicio Contigo Informamos reunió a autoridades estatales para presentar los resultados del sistema educativo de Querétaro durante la actual administración. rotativo.com.mx

El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IFEQ), Sergio Orozco Vega, reportó la intervención de mil 376 planteles de educación básica, en beneficio de más de 270 mil estudiantes, y 16 planteles de educación media superior, con ocho mil 304 alumnos beneficiados.

Durante la actual administración se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios, 75 arco techos, 107 barras y 46 espacios deportivos, con una inversión en infraestructura educativa de mil 780 millones de pesos más 207 millones de pesos en equipamiento.

Integrante del panel de Contigo Informamos habla al micr\u00f3fono con documentos en mano durante la presentaci\u00f3n de resultados educativos Durante la actual administración se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios y 46 espacios deportivos en planteles educativos de Querétaro, según el balance presentado en Contigo Informamos. rotativo.com.mx

El IFEQ intervino en total mil 900 planteles, con un incremento del 3% en infraestructura de nivel básico y del 2% en nivel medio superior, en beneficio de 477 mil estudiantes de los 18 municipios del estado.

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