Querétaro invierte 1,987 millones en infraestructura educativa

La zona metropolitana concentró más de la mitad de la inversión en construcción, según el director de infraestructura educativa estatal.

Cancha techada de un plantel educativo en Querétaro, parte de la inversión en infraestructura escolar

El gobierno de Querétaro invirtió mil 987 millones de pesos en infraestructura educativa en cinco años, con 75 arcotechos y 46 espacios deportivos construidos, según reportó el director de infraestructura educativa del estado.

Gobierno del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro reportó una inversión de mil 987 millones de pesos en infraestructura educativa durante los últimos cinco años, con la que se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios, 75 arcotechos, 107 bardas y 46 espacios deportivos en planteles de educación básica, media superior y superior. El director de infraestructura educativa del estado, Fernando Orozco Vega, presentó el balance durante el programa Café con Kuri.

La mayor parte de la obra se concentró en educación básica: 790 aulas, 179 módulos sanitarios, 71 arcotechos, 97 bardas y 45 espacios deportivos, con una inversión de mil 570.75 millones de pesos en construcción y 157.85 millones en equipamiento.

Por región, la zona metropolitana absorbió mil 78.24 millones de pesos, más de la mitad del total destinado a construcción. Le siguieron la región sur con 318.45 millones, el semidesierto con 245.62 millones y la Sierra Gorda con 137 millones.

El funcionario detalló que se crearon cinco planteles nuevos: la primaria Rogelio García Ruiz, en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro; la primaria general Óscar Peralta Navarrete, en La Peña, San Juan del Río; la secundaria técnica 42, en la colonia Candiles, en Corregidora; y dos centros de atención múltiple, uno en Cadereyta de Montes y otro en Rincones del Marqués, en El Marqués. Trece planteles más fueron reconstruidos.

En el rubro de "regreso a clases" —la reparación de escuelas tras la pandemia—, el gobierno atendió mil 392 planteles y benefició a 278 mil 680 alumnos, con una inversión de 240.21 millones de pesos: 211.31 millones en educación básica, para mil 376 planteles y 270 mil alumnos, y 28.90 millones en media superior, para 16 planteles y ocho mil 304 alumnos.

En conjunto, el gobierno estatal contabilizó mil 900 planteles intervenidos y 477 mil alumnos beneficiados en los 18 municipios de la entidad, con un incremento reportado de 3% en infraestructura de nivel básico y 2% en medio superior.

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