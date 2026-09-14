Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro reportó una inversión de mil 987 millones de pesos en infraestructura educativa durante los últimos cinco años, con la que se construyeron 866 aulas, 201 módulos sanitarios, 75 arcotechos, 107 bardas y 46 espacios deportivos en planteles de educación básica, media superior y superior. El director de infraestructura educativa del estado, Fernando Orozco Vega, presentó el balance durante el programa Café con Kuri.
La mayor parte de la obra se concentró en educación básica: 790 aulas, 179 módulos sanitarios, 71 arcotechos, 97 bardas y 45 espacios deportivos, con una inversión de mil 570.75 millones de pesos en construcción y 157.85 millones en equipamiento.
Por región, la zona metropolitana absorbió mil 78.24 millones de pesos, más de la mitad del total destinado a construcción. Le siguieron la región sur con 318.45 millones, el semidesierto con 245.62 millones y la Sierra Gorda con 137 millones.
El funcionario detalló que se crearon cinco planteles nuevos: la primaria Rogelio García Ruiz, en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro; la primaria general Óscar Peralta Navarrete, en La Peña, San Juan del Río; la secundaria técnica 42, en la colonia Candiles, en Corregidora; y dos centros de atención múltiple, uno en Cadereyta de Montes y otro en Rincones del Marqués, en El Marqués. Trece planteles más fueron reconstruidos.
En el rubro de "regreso a clases" —la reparación de escuelas tras la pandemia—, el gobierno atendió mil 392 planteles y benefició a 278 mil 680 alumnos, con una inversión de 240.21 millones de pesos: 211.31 millones en educación básica, para mil 376 planteles y 270 mil alumnos, y 28.90 millones en media superior, para 16 planteles y ocho mil 304 alumnos.
En conjunto, el gobierno estatal contabilizó mil 900 planteles intervenidos y 477 mil alumnos beneficiados en los 18 municipios de la entidad, con un incremento reportado de 3% en infraestructura de nivel básico y 2% en medio superior.