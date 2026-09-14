Cultura federal selecciona 56 compañías escénicas de México

El 59% de los apoyos, equivalente a 33 agrupaciones, llegó a colectivos de 18 entidades fuera de la Ciudad de México.

Actriz y actor caracterizados en una escena de teatro con vestuario colorido y máscaras de nariz prolongada.

El teatro es una de las seis disciplinas —junto con circo, danza, interdisciplina escénica, música y ópera— que evaluó la convocatoria México en Escena–Grupos Artísticos (MEGA) 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), seleccionó a 56 compañías de artes escénicas en la convocatoria México en Escena–Grupos Artísticos (MEGA) 2026, repartidas en seis disciplinas: circo, danza, interdisciplina escénica, música, ópera y teatro.

De esas 56 agrupaciones, 33 —el 59 por ciento— provienen de 18 entidades distintas a la Ciudad de México, de acuerdo con la dependencia federal.

El fondo opera dentro del Sistema Creación, el mismo mecanismo que en agosto entregó estímulos a 225 jóvenes creadores de 27 entidades del país.

Para aspirar al apoyo, las agrupaciones deben acreditar al menos cinco años de trayectoria ininterrumpida, elenco estable, constitución como persona moral y sede en México. El programa opera desde 2004 y adoptó su nombre actual en 2021.

Diecisiete especialistas integraron las Comisiones de Selección de esta edición —ocho mujeres y nueve hombres—, todos en su primera participación en esa labor.

"México en Escena permite sostener el trabajo de compañías con trayectoria y dar continuidad a sus procesos de creación. En esta edición, seis de cada diez apoyos llegan a agrupaciones de 18 entidades fuera de la Ciudad de México, lo que amplía las oportunidades para las artes escénicas en distintas regiones del país. Queremos que los recursos públicos acompañen proyectos sólidos, fortalezcan a las comunidades artísticas y permitan que su trabajo siga creciendo y encontrando nuevos públicos", señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Los proyectos seleccionados iniciarán actividades en diciembre de 2026 y podrán desarrollarse hasta por dos años, previa evaluación de resultados del primero.

La misma dependencia impulsó en septiembre la gira gratuita de teatro, danza y circo del Festival de las Artes Vivas en nueve municipios del país.

La lista completa de compañías seleccionadas está disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx.

cultura entretenimiento arte y cultura

Reciente

Correspondencia y paquetes junto a la puerta de una casa, como el recibo de servicios que puede pasar inadvertido
México

La forma más rápida de pagar los servicios del hogar

Tarjeta oficial de la estrategia Sinergia por Querétaro que identifica como detenidos a dos hombres con el rostro difuminado por la propia fuente.
Querétaro

Sinergia deja 2 detenidos en 6 cateos en Querétaro y Corregidora

La Fiscalía cumplió una orden de aprehensión por secuestro exprés y detuvo a otra persona con narcótico durante los operativos.

Turistas internacionales descienden de un avión por una escalinata en una pista aérea
México

Viajeros internacionales a México suman 59.71 millones, 7% más

Los turistas con pernocta llegaron a 28.91 millones en los primeros siete meses del año, un avance de 4.5% frente a 2025.

Mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, picando piel humana
Querétaro

Confirman muerte por dengue en el municipio de Querétaro

A nivel nacional suman cinco mil 75 casos y 26 muertes por dengue, mientras la SESA mantiene activas las brigadas de vectores en 53 localidades.