Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), seleccionó a 56 compañías de artes escénicas en la convocatoria México en Escena–Grupos Artísticos (MEGA) 2026, repartidas en seis disciplinas: circo, danza, interdisciplina escénica, música, ópera y teatro.

De esas 56 agrupaciones, 33 —el 59 por ciento— provienen de 18 entidades distintas a la Ciudad de México, de acuerdo con la dependencia federal.

El fondo opera dentro del Sistema Creación, el mismo mecanismo que en agosto entregó estímulos a 225 jóvenes creadores de 27 entidades del país.

Para aspirar al apoyo, las agrupaciones deben acreditar al menos cinco años de trayectoria ininterrumpida, elenco estable, constitución como persona moral y sede en México. El programa opera desde 2004 y adoptó su nombre actual en 2021.

Diecisiete especialistas integraron las Comisiones de Selección de esta edición —ocho mujeres y nueve hombres—, todos en su primera participación en esa labor.

"México en Escena permite sostener el trabajo de compañías con trayectoria y dar continuidad a sus procesos de creación. En esta edición, seis de cada diez apoyos llegan a agrupaciones de 18 entidades fuera de la Ciudad de México, lo que amplía las oportunidades para las artes escénicas en distintas regiones del país. Queremos que los recursos públicos acompañen proyectos sólidos, fortalezcan a las comunidades artísticas y permitan que su trabajo siga creciendo y encontrando nuevos públicos", señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Los proyectos seleccionados iniciarán actividades en diciembre de 2026 y podrán desarrollarse hasta por dos años, previa evaluación de resultados del primero.

La misma dependencia impulsó en septiembre la gira gratuita de teatro, danza y circo del Festival de las Artes Vivas en nueve municipios del país.

La lista completa de compañías seleccionadas está disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx.